Определен подрядчик для расчистки Нижневолжской набережной
На выполнение работ по демонтажу железобетонных конструкций направят 1,9 млн рублей.
На выполнение работ по демонтажу железобетонных конструкций направят 1,9 млн рублей.
Нижний Новгород, 24 апреля —
Тендер на выполнение работ по демонтажу самовольно возведенных ООО «Трейд-Парк» объектов за синим забором выиграла фирма, запросившая за свою работу 1,9 млн рублей. Начальная (максимальная) цена контракта изначально составляла 29 933 478 рублей. Всего в аукционе принимало участие 19 компаний.
Подрядчик должен будет снести постройки на Нижневолжской набережной от Канавинского моста до переулка Рыбный.