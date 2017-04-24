Определен подрядчик для расчистки Нижневолжской набережной

Нижний Новгород, 24 апреля — АиФ-НН. Подрядчик для расчистки Нижневолжской набережной от железобетонных конструкций определен в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте госзакупок.

Тендер на выполнение работ по демонтажу самовольно возведенных ООО «Трейд-Парк» объектов за синим забором выиграла фирма, запросившая за свою работу 1,9 млн рублей. Начальная (максимальная) цена контракта изначально составляла 29 933 478 рублей. Всего в аукционе принимало участие 19 компаний.

Подрядчик должен будет снести постройки на Нижневолжской набережной от Канавинского моста до переулка Рыбный.