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12:05 (мск), источник: Вести - Воронеж

Водоканал начал отключать воду в частных домах воронежцев-должников

Водоканал начал отключать воду в домах частного сектора — трубу перекрыли уже 79 потребителям.

Источник: Reuters

На очереди ещё десятки. Таким образом, коммунальщики борются с должниками.

В общей сложности абоненты частного сектора задолжали за воду около 20 миллионов. К тем, кто не платит по счетам более 2 месяцев, в ближайшее время нагрянут люди со спецтехникой. Под отключение попадут и те, чьи сети не соответствуют техническим требованиям — в первую очередь те, кто подключился самовольно.

Сотрудники водоканала напоминают, что тем, кто всё же дождётся визита специальной бригады, предстоит помимо долга оплатить ещё и работу специалистов по отключению, а это 6 тысяч рублей.

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