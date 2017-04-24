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12:22 (мск), источник: АиФ Самара

В общегородском субботнике приняли участие более 86 тысяч самарцев

В уборке Самары участвовало максимальное число общественных организаций, объединений, предприятий и молодежи.

В ходе общегородского субботника, прошедшего 22 апреля в Самаре, в котором приняли участие более 86 тысяч человек, была убрана территория площадью пять млн. кв. метров, на сборе и вывозе собранного мусора работало 772 единицы техники.

Несмотря на погодные условия, уборкой города занимались студенты, различные гильдии строителей, предприниматели, представители общественных организаций, профсоюзов, регионального отделения Общероссийского народного фронта, Русского географического общества, политических партий, трудовые коллективы самарских предприятий, в том числе участники Соглашения о совместных действиях по созданию комфортной городской среды, члены общественных советов, областных творческих союзов: Союза композиторов, Союза писателей, Союза художников, Союза кинематографистов, областной организации Союза журналистов России ведущих средств массовой информации и тысячи горожан.

В парке Победы наводили порядок студенты учебных заведений Самары, Почетные граждане города, а также глава Самары Олег Фурсов и председатель городской Думы Галина Андриянова. Они высадили березы на одной из центральных аллей парка, привели в порядок территорию у Дворца ветеранов.

Активное участие в общегородском субботнике приняли недавно созданные общественные советы микрорайонов, в которые вошли самые неравнодушные жители города, в том числе председатели многоквартирных домов. Так в Железнодорожном районе Самары на улице Чернореченской, жители дома № 33 сообща привели в порядок сразу несколько дворов: убрали мусор и листву, окопали деревья, подготовили клумбы для рассады.

После насыщенного трудового дня активные участники субботников были приглашены на большой концерт творческих коллективов города и звезд российской эстрады, прошедшем на площади Куйбышева под лозунгом «Поработал — отдохни!».

Также, по итогам месячника по благоустройству три лучших двора в каждом районе Самары оснастят камерами видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный город», а жители, проявившие наибольшее усердие при уборке, смогут рассчитывать на комплексное благоустройство своих дворов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

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