На месте скандального рынка в Северном появится новый сквер
Долгие судебные разбирательства мешали благоустройству территории.
Долгие судебные разбирательства мешали благоустройству территории.
На месте рынка «Казачий» в микрорайоне Северном появится новый сквер. Инвесторы представили руководителю Советского района Владиславу Логинову эскизы благоустройства территории.
Ранее рынок «Казачий» на ул. 9 Мая долгое время делили между собой его владельцы. Судебные разбирательства длились на протяжении двух лет.
«Это одно из мест, где в свое время был рынок, на его территории стояли временные торговые павильоны, ежедневный мусор, грязь. Администрацией города была проделана существенная работа, в том числе органы власти вмешивались в спор хозяйствующих субъектов. Сегодня мы видим территорию, которую получили в наследство. В этом году начнется ее благоустройство. Первое, с чего необходимо начать — демонтаж плит, а затем приступать к посадке деревьев. Мы со своей стороны будем оказывать содействие, проводить на этом участке санитарные пятницы и субботники», — отметил Владислав Логинов.
Компания «Альфа-капитал» планирует разделить участок на две зоны. В одной появится крупный
«В этом году мы сделаем планировку земельного участка и подготовим посадки к следующему году, то есть в мае — июне 2018 года будем высаживать комплексно деревья, а
График планируемых работ и эскизы проекта уже представлены администрации района. Инвестор пообещал к 9 Мая навести санитарный порядок в будущем сквере и на прилегающей территории.
По материалам