Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
У оральных контрацептивов нашли необычные побочные эффекты
Киев оказался не готов к аресту транзитного газа «Газпрома»
Ученые восстановили облик женщины, жившей 13 тысяч лет назад
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Киев готовит масштабное вторжение морской пехоты в Донбасс – ДНР
Украина будет бороться с российскими «Калибрами»
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
"Будут бить в эту точку": эксперт о новых претензиях Киева к РФ
Десантный корабль РФ напугал Прибалтику – СМИ
ГИБДД рассказала, за что могут аннулировать уже выданные права
В США бензин оказался дешевле, чем в России
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
15Роботы в Пальмире
10Протест одного
16Мир встретил Пасху
12:41 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На месте скандального рынка в Северном появится новый сквер

Долгие судебные разбирательства мешали благоустройству территории.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На месте рынка «Казачий» в микрорайоне Северном появится новый сквер. Инвесторы представили руководителю Советского района Владиславу Логинову эскизы благоустройства территории.

Ранее рынок «Казачий» на ул. 9 Мая долгое время делили между собой его владельцы. Судебные разбирательства длились на протяжении двух лет.

«Это одно из мест, где в свое время был рынок, на его территории стояли временные торговые павильоны, ежедневный мусор, грязь. Администрацией города была проделана существенная работа, в том числе органы власти вмешивались в спор хозяйствующих субъектов. Сегодня мы видим территорию, которую получили в наследство. В этом году начнется ее благоустройство. Первое, с чего необходимо начать — демонтаж плит, а затем приступать к посадке деревьев. Мы со своей стороны будем оказывать содействие, проводить на этом участке санитарные пятницы и субботники», — отметил Владислав Логинов.

Компания «Альфа-капитал» планирует разделить участок на две зоны. В одной появится крупный спортивно-оздоровительный комплекс на 4500 кв. метров, где будут организованы фитнес-зоны, бассейн с морской водой, залы сквоша и теннисный корт. В другой части откроется парк с деревьями, фонтаном, скульптурами и зонами отдыха.

«В этом году мы сделаем планировку земельного участка и подготовим посадки к следующему году, то есть в мае — июне 2018 года будем высаживать комплексно деревья, а физкультурно-оздоровительный объект планируем завершить к Универсиаде-2019», — отмечает генеральный директор компании «Альфа-капитал» Ксения Черданцева.

График планируемых работ и эскизы проекта уже представлены администрации района. Инвестор пообещал к 9 Мая навести санитарный порядок в будущем сквере и на прилегающей территории.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Красноярске объявлен режим «черного неба»
Макрон выиграл первый тур президентских выборов во Франции
Россия заняла третье место в мире по военным расходам
Три четверти россиян одобрили отказ от трансляции «Евровидения»
Тиллерсон обсудил с Порошенко антироссийские санкции
Турция продлила срок безвизового пребывания для граждан России
СМИ: КНДР готовится скоро провести новое ядерное испытание
Экс-чиновникам могут запретить работать в иностранных компаниях
Спорт
Полтысячи Месси: «Барселона» обыграла «Реал» в «класико» Героем матча стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, забивший победный мяч в компенсированное ко второму тайму время
Авто
ГИБДД рассказала, за что могут аннулировать уже выданные права Первый замначальника ГИБДД России Владимир Швецов подписал документ, разъясняющий некоторые процедуры, связанные с выдачей водительских удостоверений
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Найдена актриса на роль королевы Елизаветы Историческая драма «Мария Стюарт» расскажет о борьбе за английский престол
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Комнаты в коммуналках Петербурга стали дешевле
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь