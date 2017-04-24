На месте скандального рынка в Северном появится новый сквер

На месте рынка «Казачий» в микрорайоне Северном появится новый сквер. Инвесторы представили руководителю Советского района Владиславу Логинову эскизы благоустройства территории.

Ранее рынок «Казачий» на ул. 9 Мая долгое время делили между собой его владельцы. Судебные разбирательства длились на протяжении двух лет.

«Это одно из мест, где в свое время был рынок, на его территории стояли временные торговые павильоны, ежедневный мусор, грязь. Администрацией города была проделана существенная работа, в том числе органы власти вмешивались в спор хозяйствующих субъектов. Сегодня мы видим территорию, которую получили в наследство. В этом году начнется ее благоустройство. Первое, с чего необходимо начать — демонтаж плит, а затем приступать к посадке деревьев. Мы со своей стороны будем оказывать содействие, проводить на этом участке санитарные пятницы и субботники», — отметил Владислав Логинов.

Компания «Альфа-капитал» планирует разделить участок на две зоны. В одной появится крупный спортивно-оздоровительный комплекс на 4500 кв. метров, где будут организованы фитнес-зоны, бассейн с морской водой, залы сквоша и теннисный корт. В другой части откроется парк с деревьями, фонтаном, скульптурами и зонами отдыха.

«В этом году мы сделаем планировку земельного участка и подготовим посадки к следующему году, то есть в мае — июне 2018 года будем высаживать комплексно деревья, а физкультурно-оздоровительный объект планируем завершить к Универсиаде-2019», — отмечает генеральный директор компании «Альфа-капитал» Ксения Черданцева.

График планируемых работ и эскизы проекта уже представлены администрации района. Инвестор пообещал к 9 Мая навести санитарный порядок в будущем сквере и на прилегающей территории.