День Победы в Екатеринбурге закончится военным салютом и музыкальным фейерверком
Стало известно, каким будет завершение празднования Дня Победы в Екатеринбурге. Все закончится военным салютом и праздничным фейерверком, который будет музыкальным.
Стало известно, каким будет завершение празднования Дня Победы в Екатеринбурге. Все закончится военным салютом и праздничным фейерверком, который будет музыкальным.
Как сообщили Накануне.RU в
Как отметили в мэрии, фейерверк вновь будет синхронизирован с музыкой, что стало уже своего рода традицией праздников в Екатеринбурге. В этом году будет подготовлена партитура с музыкой военных лет в современной обработке. Окончательную программу праздничного фейерверка специалисты утвердят на одном из ближайших рабочих совещаний.
Как сообщало Накануне.RU, уже с этой недели в общественном транспорте Екатеринбурга появятся первые поздравления с Днем Победы.