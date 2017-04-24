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12:22 (мск), источник: Nakanune.ru

День Победы в Екатеринбурге закончится военным салютом и музыкальным фейерверком

Стало известно, каким будет завершение празднования Дня Победы в Екатеринбурге. Все закончится военным салютом и праздничным фейерверком, который будет музыкальным.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, традиционно программа начнется в 22.30. Сначала военные 28-й мотострелковой бригады дадут 30 залпов из шести 76-миллиметровых орудий ЗИС-3 и артиллерийских установок на базе автомобиля КамАЗ, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны и напомнить ныне живущим о совершенных ими подвигах. Сразу после этого начнется праздничный фейерверк. Предполагается, что стрелять пиротехники будут с двух точек — с земли и с понтона, который установят на глади городского пруда. Для огненного шоу будут использоваться фейерверки типов «Фиалка», «Ассоль» и «Вега».

Как отметили в мэрии, фейерверк вновь будет синхронизирован с музыкой, что стало уже своего рода традицией праздников в Екатеринбурге. В этом году будет подготовлена партитура с музыкой военных лет в современной обработке. Окончательную программу праздничного фейерверка специалисты утвердят на одном из ближайших рабочих совещаний.

Как сообщало Накануне.RU, уже с этой недели в общественном транспорте Екатеринбурга появятся первые поздравления с Днем Победы.

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