В Березниках приставы арестовали стоматологическое оборудование

Один из пациентов оплатил услугу по установке имплантов. Проделанная работа оказалась некачественной. Также качество услуг не понравилось еще одному клиенту. Граждане обратились в суд, чтобы вернуть потраченные деньги и получить компенсацию морального вреда.

После работы с судебными приставами в первом случае клиника выплатила пациенту 195 тысяч рублей. Второму гражданину возвратили 105 тысяч рублей.

Также выяснилось, что медицинское учреждение задолжало банкам по кредитам. В целях возврата задолженности приставы арестовали залоговое имущество — медицинскую технику на сумму более 1,5 миллионов рублей. В настоящее время часть имущества уже передана на реализацию.