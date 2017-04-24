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12:20 (мск), источник: Новости Перми

В Березниках приставы арестовали стоматологическое оборудование

Двум пациентам стоматологии некачественно оказали медицинские услуги. Вернуть деньги за дорогостоящие услуги им помогли судебные приставы. Также выяснилось, что клиника задолжала банкам.

Один из пациентов оплатил услугу по установке имплантов. Проделанная работа оказалась некачественной. Также качество услуг не понравилось еще одному клиенту. Граждане обратились в суд, чтобы вернуть потраченные деньги и получить компенсацию морального вреда.

После работы с судебными приставами в первом случае клиника выплатила пациенту 195 тысяч рублей. Второму гражданину возвратили 105 тысяч рублей.

Также выяснилось, что медицинское учреждение задолжало банкам по кредитам. В целях возврата задолженности приставы арестовали залоговое имущество — медицинскую технику на сумму более 1,5 миллионов рублей. В настоящее время часть имущества уже передана на реализацию.

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