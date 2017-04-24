Крымские спасатели «растащили» затор на Грушевском перевале

Так, в 16:55 оперативному дежурному поступил сигнал о том, что из-за обильного снегопада на Грушевском перевале образовались пробки. На место выехала бригада спасателей в составе трех человек и одной единицы техники, а также сотрудники ГИБДД и специалисты «Дороги Крыма».

При помощи такелажного оборудования спасатели помогли трем длинномерам преодолеть сложный участок дороги.

Кроме того, сложны погодные условия «подпортили» жизнь водителям и в субботу 23 апреля. Столичным спасателям поступил сигнал, что на грунтовой дороге в районе Абдала водитель «Жигулей» не справился с управлением и вылетел на обочину, откуда не смог самостоятельно выбраться. Прибывшие на место специалисты вытащили ВАЗ, водитель в медицинской помощи не нуждался.

Позже, поступил сигнал, что в районе села Солнечное в поле застрял Renault Logan. Прибывшие на место спасатели отбуксировали автомобиль на асфальтированную дорогу.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), на всей территории полуострова сохраняется штормовое предупреждение: ожидаются сильные дожди, в горах со снегом, и ветер со скоростью 20−25 м/c. Кроме того, в степных и предгорных районах Крыма возможны заморозки от 0 до —3 градусов.