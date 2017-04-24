Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
У оральных контрацептивов нашли необычные побочные эффекты
Годовой доход, указанный женой Медведева в декларации
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Киев готовит масштабное вторжение морской пехоты в Донбасс – ДНР
Украина будет бороться с российскими «Калибрами»
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
"Будут бить в эту точку": эксперт о новых претензиях Киева к РФ
Десантный корабль РФ напугал Прибалтику – СМИ
Китайские автомобили, которых вы никогда не видели
Россияне «раскупили» еще не выпущенные Lamborghini
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
15Роботы в Пальмире
8Возвращение христиан в Каракош
10Полюс холода
12:20 (мск), источник: РИА Крым

Крымские спасатели «растащили» затор на Грушевском перевале

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр -РИА Новости (Крым). В Республике в результате сложных погодных условий спасателям несколько раз за воскресенье пришлось оказывать помощь автомобилистам. Об этом сообщает пресс-служба «Крым-СПАС».

Так, в 16:55 оперативному дежурному поступил сигнал о том, что из-за обильного снегопада на Грушевском перевале образовались пробки. На место выехала бригада спасателей в составе трех человек и одной единицы техники, а также сотрудники ГИБДД и специалисты «Дороги Крыма».

При помощи такелажного оборудования спасатели помогли трем длинномерам преодолеть сложный участок дороги.

Кроме того, сложны погодные условия «подпортили» жизнь водителям и в субботу 23 апреля. Столичным спасателям поступил сигнал, что на грунтовой дороге в районе Абдала водитель «Жигулей» не справился с управлением и вылетел на обочину, откуда не смог самостоятельно выбраться. Прибывшие на место специалисты вытащили ВАЗ, водитель в медицинской помощи не нуждался.

Позже, поступил сигнал, что в районе села Солнечное в поле застрял Renault Logan. Прибывшие на место спасатели отбуксировали автомобиль на асфальтированную дорогу.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), на всей территории полуострова сохраняется штормовое предупреждение: ожидаются сильные дожди, в горах со снегом, и ветер со скоростью 20−25 м/c. Кроме того, в степных и предгорных районах Крыма возможны заморозки от 0 до —3 градусов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Макрон выиграл первый тур президентских выборов во Франции
Россия заняла третье место в мире по военным расходам
Три четверти россиян одобрили отказ от трансляции «Евровидения»
Тиллерсон обсудил с Порошенко антироссийские санкции
Турция продлила срок безвизового пребывания для граждан России
СМИ: КНДР готовится скоро провести новое ядерное испытание
Экс-чиновникам могут запретить работать в иностранных компаниях
Спорт
Полтысячи Месси: «Барселона» обыграла «Реал» в «класико» Героем матча стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, забивший победный мяч в компенсированное ко второму тайму время
Авто
ГИБДД рассказала, за что могут аннулировать уже выданные права Первый замначальника ГИБДД России Владимир Швецов подписал документ, разъясняющий некоторые процедуры, связанные с выдачей водительских удостоверений
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Найдена актриса на роль королевы Елизаветы Историческая драма «Мария Стюарт» расскажет о борьбе за английский престол
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Комнаты в коммуналках Петербурга стали дешевле
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь