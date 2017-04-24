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12:37 (мск), источник: РИА Новости

Московский колорист раскрасила фото героинь Великой Отечественной войны

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Московский фотоколорист Ольга Ширина дает новую жизнь старым черно-белым фотоснимкам, раскрашивая их. То, что раньше казалось далеким прошлым, становится ближе.

Lyudmila PavlichenkoСнайпер Людмила Павличенко

Многие из кадров, собранных на ее странице в фотохостинге Flickr, сделаны в годы Великой Отечественной войны.

Sniper volunteer Nadezhda KolesnikovaСнайпер-доброволец Надежда Колесникова

Герои фотографий — разведчики, летчики, саперы, медсестры. Отдельно хочется отметить женщин-снайперов, каждая из которых могла заставить любого фашиста похолодеть от ужаса.

С разрешения автора РИА Новости публикует раскрашенные Ольгой снимки и делится историями запечатленных на них женщин.

Lyudmila PavlichenkoСнайпер Людмила Павличенко

Одна из самых известных женщин-снайперов в мировой истории — Людмила Павличенко, на ее счету — более 300 убитых нацистов. Американские журналисты прозвали ее «Леди Смерть», хотя, конечно, эта улыбчивая девушка такого зловещего прозвища не заслуживала. Борясь с фашистами, она спасала жизнь, а не сеяла смерть.

Урожденная Белова, Людмила провела детство в Киевской губернии. После школы работала шлифовальщицей, вышла замуж в 16 лет и родила сына. Брак, однако, вскоре распался.

Lyudmila PavlichenkoСнайпер Людмила Павличенко

В 1937 году Людмила поступила на исторический факультет. Параллельно с учебой она занималась стрелковым спортом, и очень скоро именно эти знания пригодились ей куда больше, чем полученные в институте.

Lyudmila PavlichenkoСнайпер Людмила Павличенко

Когда началась война, Людмила сразу пошла добровольцем на фронт. Первого фашиста она убила под Беляевкой в Одесской области из винтовки Токарева СВТ-400. Через 2,5 месяца на ее счету было уже 187 убитых врагов. В декабре ее отправили в Севастополь, где она сражалась еще восемь месяцев. К июню 1942 года она уничтожила уже 309 фашистов, в том числе 36 снайперов.

Всего во время войны в Советской армии служили около двух тысяч женщин-снайперов, из них из которых войну пережили только 500.

Central Women's School of Sniper Training, 1943Центральная женская школа снайперской подготовки

Среди тех, кто не дожил до Победы, была Роза Шанина.

Она родилась в Вологодской губернии в крестьянской семье, в 1938 году уехала в Архангельск учиться на педагога.

Roza Shanina | Роза ШанинаСнайпер Роза Шанина

На третьем курсе Роза начала подрабатывать воспитательницей и осталась на этой должности по окончании училища. Но в июне 1943 года она прошла обязательную военную подготовку, а после отправилась в школу снайперов.

Roza Shanina | Роза ШанинаСнайпер Роза Шанина

В апреле 1944 года Роза прибыла на фронт, а спустя три дня убила первого врага, что было для нее серьезным эмоциональным потрясением. В боях она участвовала менее года и погибла 28 января 1945 года в ходе Восточно-Прусской операции. К своим 20 годам Роза Шанина ликвидировала как минимум 59 гитлеровцев.

ROZA SHANINA, A SOVIET SNIPER DURING WORLD WAR II (03.04.1924 – 28.01.1945)Снайпер Роза Шанина

Не про всех женщин-снайперов известно так много, как про Людмилу Павличенко и Розу Шанину.

Например, о пермячке Любови Макаровой, на счету которой было 84 убитых фашиста, мы знаем лишь то, что она дошла до Берлина и была награждена несколькими орденами.

Soviet sniper Lyubov MakarovaСнайпер Любовь Макарова

Осетинка Нина Слонова, тоже прошедшая всю войну, уничтожила 124 врага.

Soviet sniper Nina Slonova | Снайпер Нина Халисовна СлоноваСнайпер Нина Слонова

Были и другие: Наталья Ковшова, Ольша Васильева, Алия Молдагулова. Может быть, когда-нибудь Ольга Ширина раскрасит и их фотографии.

Комментарии
4
МК
Воспитательница снайпер, которая мозги вышибала.... как потом работалось, интересно
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Андрей Орлов
Спасибо вам бабушки! Это мы никогда не забудем! Я лично вас ценю, люблю и уважаю! Так же как и любого русского солдата! И об ваших подвигах я буду рассказывать детям и ставить вас в пример! Спасибо вам всем ветераны еще раз!
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хороший
а где ты видеш бой? это фото для газет! пойми
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