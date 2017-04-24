«Металл горел как дерево»: Леонов о гибели космонавта Комарова

Источник: Госкорпорация «РОСКОСМОС»

50 лет назад произошла первая трагедия в истории освоения космоса: 24 апреля 1967 года во время полета погиб советский космонавт Владимир Комаров, пилотировавший экспериментальный корабль «Союз-1».

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Для него этот старт был уже вторым космическим полетом. Первый он совершил за три года до этого вместе с Константином Феоктистовым и Борисом Егоровым. Суточный полет проходил в корабле «Восход-1». Тогда впервые в истории экипаж совершил полет без скафандров. В 1965 году Комаров начал готовиться к полету на новом многоместном советском корабле серии «Союз», в экипаж которого был утвержден в 1966 году. О том, каким был в жизни летчик-космонавт Комаров и почему его второй полет закончился катастрофой, в интервью ТАСС рассказал дважды Герой Советского Союза, первый человек, вышедший в открытый космос, известный космонавт Алексей Леонов. «Я у него учился…» Леонов и Комаров познакомились в июне 1960 года, когда уже был укомплектован полный состав первого отряда космонавтов. Комаров оканчивал Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского, где занимался испытаниями новых образцов авиационной техники. Там ему предложили пойти на тогда еще секретную испытательную работу.

К этому времени прошел первый сложный этап подготовки космонавтов, связанный с парашютной подготовкой. Тогда корабли были с системой катапультирования. На высоте 4 тысячи метров происходило катапультирование, и человек приземлялся отдельно от корабля на парашюте. Неудобно, но по-другому тогда не решалось. Алексей Леонов

Космонавт вспоминает: поскольку тогда никто не знал, куда корабль мог приземлиться, это могло быть и в тайге, и в горах, и в пустыне, и даже в море. Программа парашютной подготовки давала навыки космонавту приземлиться во всех условиях.

Летчики-космонавты СССР Владимир Комаров (слева) и Алексей Леонов на новогоднем вечере. 1965 год | Источник: РИА "Новости"

Инструкторов на корабле «Восток» не было, за исключением разработчиков тренажера. Надо было самим учиться и учить других. Была создана группа инструкторов, куда вошли Владимир Комаров, Павел Беляев, Валентин Варламов и Алексей Леонов.

Я после летного училища и моложе его был на 10 лет. Методически очень отставал от него. Я у него учился... как построить занятие, как построить разбор… у меня были свои взгляды. И мы даже с ним как-то сцепились по поводу ориентации: как делать — по тангажу, крену или, зная опорные точки, с одной перейти в другую по сектору. Алексей Леонов

Летчики вообще не любят прыгать и редко кто хочет этим заниматься, уточняет Леонов. Космонавты в течение месяца учились с тремя видами парашютов и с задержкой до двух минут в свободном падении. Комаров прыгал хорошо. Затем он, будучи подготовленным инженером в военной академии, проявил себя на знании материальной части космического корабля «Союз».

И когда стоял вопрос, кто полетит первый на "Союзе", то при мне было сказано Юрием Гагариным Сергею Королеву: "Есть космонавт 1-го класса, он будет способен провести испытания корабля". Вот со слов Гагарина Комаров заработал такую рекомендацию со стороны профессионала. Алексей Леонов

По словам Леонова, Комаров был во всем очень сдержанным человеком, однако любил играть в командные игры — футбол и баскетбол. Хорошо знал и любил театры. «Характер спокойный, вдумчивый, рассудительный, логичный. Он относился к категории московских коренных интеллигентов, мещанин московской культуры», — уточнил он. Его родители были инженерами, что дало о себе знать.

Летчики-космонавты СССР Владимир Комаров (слева), Юрий Гагарин (справа) и кандидаты на полет в космос космонавты Павел Беляев и Алексей Леонов (второй справа). 1965 год | Источник: РИА "Новости"

Неудачи с «Союзами» Первый «Союз» должен был взлететь еще в 1962 году, но работы затянулись на четыре года, и в свой первый полет многоместный корабль в беспилотном режиме отправился только в конце 1966 года. В преддверии старта Комарова было проведено три беспилотных запуска. Все они закончились неудачно. Первый «Союз» взорвался при спуске с орбиты, во время запуска второго корабля сработала система аварийного спасения, и он приземлился в 300 метрах от стартового стола. Третий успешно слетал в космос, но при посадке затонул в Аральском море.

Почему? Не понятно. Глубина там небольшая была, мы его вытащили. Что же оказалось? На лобовом щите сделали контрольную пробу плотности вот этого щита. Потом рассверлили и пробкой закрыли. Заделали смолой. Но! Никто не понимал и не знал порядок температуры при входе в плотные слои атмосферы. И плазма прошла по резьбе, пробка выскочила, и плазма прожгла днище корабля. Алексей Леонов

По словам космонавта, дальше происходило все штатно и хорошо, парашюты срабатывали и корабль благополучно садился. Было ясно: в пилотируемом варианте никаких проблем не будет.

У нас практически на всех этапах были аварии. Они проявляются в процессе испытаний. Все-таки мало времени, техника совершенно новая. Никто никого не гнал, просто мы не знали, как себя будет вести техника. Ну кто мог додуматься и связать пробку с контейнером? Это совершенно разные вещи. А это проявляется только в процессе испытаний. Никто никого не торопил. Алексей Леонов

Космонавты к полету на «Союзах» были хорошо подготовлены, корабль прошел все необходимые проверки, но уверенности в успехе миссии это не прибавляло. Однако причин отменять полет, когда были учтены и исправлены все обнаруженные ранее недостатки, тоже не было.

Источник: Госкорпорация «РОСКОСМОС»

Планом полета предусматривалось следующее: Комаров стартует на «Союзе-1», после успешного выхода на орбиту вслед за ним стартует «Союз-2» с тремя членами экипажа — Валерием Быковским, Евгением Хруновым и Алексеем Елисеевым. Двум последним после стыковки кораблей «Союз» на околоземной орбите предстояло выйти в открытый космос и перейти с борта второго «Союза» в корабль Комарова, вместе с которым вернуться на Землю. Дублером Комарова был назначен первый космонавт Земли Юрий Гагарин, рвавшийся в космос.

Источник: Госкорпорация «РОСКОСМОС»

Как вспоминал впоследствии генерал Николай Каманин (организатор и руководитель подготовки первых советских космонавтов. — Прим. ТАСС), будь жив к тому моменту Сергей Королев, основным испытателем «Союза» непременно был бы назначен Гагарин. «Он не понимал, что происходит…» Старт был назначен на 23 апреля в 5:30. Комаров и Гагарин прибыли на космодром еще ночью. Доложили государственной комиссии о готовности к старту, и Гагарин вместе с ним поднялся к кораблю. Первый космонавт Земли был последним, кто видел Комарова живым. Через 540 секунд после запуска корабль вышел на орбиту. На втором витке с Комаровым была установлена связь и тот смог доложить на Землю о нештатных ситуациях: «Самочувствие хорошее, параметры кабины в норме, но не раскрылась левая солнечная батарея, зарядный ток только 13−14 ампер, не работает КВ-связь».

Комиссия была создана. Почему не раскрылась солнечная батарея? Причина не найдена. Такой закон: пока не выясним, никаких пилотируемых полетов не должно быть. Я был в этой комиссии, которую возглавлял Борис Черток (соратник Сергея Королева. — Прим. ТАСС). Но решение было однозначное: прекращать полет на вторые сутки и полет Быковского отставить до разбора. Алексей Леонов

Для посадки Комарова необходимо было, чтобы он вручную сориентировал корабль на теневом участке полета, когда Земля не освещалась Солнцем, т. е. космонавт не видел над какой местностью он находится. Спускаемый аппарат с космонавтом на борту приземлился в 65 километрах от Орска.

Что произошло? Когда открылся парашютный люк и пошел вытяжной парашют, давление в контейнере было меньше, а давление в самом корабле 760. Так вот этим давлением деформировало контейнер, сжало, и оказалось, что даже при усилии 7 тонн парашют не могли вытащить.



Мы на земле потом это моделировали. Недостаточная жесткость парашютного контейнера. И вот когда пошел запасной парашют, то он запутался. И так со скоростью 25 метров в секунду (80 километров в час) корабль ударился о землю. Деформировался и загорелся. При ударе даже порвались привязные ремни. И когда уже обследовали, Володя лежал на боку, ремни лопнули. Алексей Леонов

Официальную версию сообщил ТАСС: «При открытии основного купола парашюта на семикилометровой высоте, по предварительным данным, в результате скручивания строп парашюта космический корабль снижался с большой скоростью, что явилось причиной гибели В. М. Комарова».

Оно и правда было так. Никто ничего тут не придумал.



​​​​​​​Под Оренбургом там, в степи (я сразу там был), воды-то нет, начали песком засыпать, а это получился своеобразный доменный процесс. За счет того, что есть собственный кислород, металл горел как дерево. Когда комиссия прилетела на место, увидели удручающую картину: корабль осел и выглядел как песчаный холм высотой около одного метра. И металл расплавленный был, как лужа воды. Алексей Леонов

Впоследствии некоторые СМИ писали о якобы страшных криках Комарова, которые слышали в радиоэфире на Земле, и что он перед смертью сильно ругался на конструкторов, создавших корабль. Это не так. Леонов назвал эти домыслы журналистов глупостью.

Там времени-то очень мало. Слышишь, как пошел вытяжной, и ждешь, когда пойдет тормозной, — это все в течение нескольких секунд. А потом ждешь, когда раскроется основной купол. Он не понимал, что происходит. Это все было очень скоротечно. Удар о землю, и все. Алексей Леонов

Уроки Комарова На Западе не поверили в гибель первого советского космонавта за 10 лет «космической эры», поскольку в США к тому моменту жертвами космической программы стали уже трое астронавтов. При этом у самих космонавтов гибель товарища не отбила желания отправиться в полет на кораблях новой серии, и они продолжили готовиться к полетам. Один лишь Гагарин, по воспоминаниям генерала Каманина, понимал, что теперь его второй космический полет явно состоится еще не скоро.

О Комарове, конечно, переживали, молодые ведь были. Но мысли о том, что хватит и не будем, ни у кого не возникало. Наоборот: давайте все сделаем, чтоб этого у нас не повторялось. И давайте глубже изучать технику, чтобы не было случайных стечений обстоятельств. Алексей Леонов

Фильм 9.0 Время первых

К расследованию гибели Комарова были привлечены лучшие специалисты, включая самих членов отряда космонавтов. В рамках расследования были проведены сбросы фугасных авиабомб с такой же парашютной системой, как на «Союзах», дополнительные сбросы самих кораблей. В большинстве случаев парашютная система не справлялась: парашют либо не раскрывался, либо раскрывался с запозданием. Следующий запуск беспилотного «Союза», а точнее, сразу двух, осуществивших автоматическую стыковку на орбите, состоялся в конце октября 1967 года. Нового пилотируемого полета пришлось ждать до конца 1968 года. В настоящее время корабль «Союз», прапраправнук первого, считается самым надежным космическим кораблем в мире. Лишь еще одна трагедия, произошедшая в 1971 году, когда при спуске в «Союзе-11» из-за разгерметизации погибли Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев, портит его репутацию.

На сегодняшний день лучше корабля нет ни у нас, ни у американцев, ни у кого. Китайцы полностью взяли один к одному наш корабль. Корабль "Аполлон", на котором я летал, он предназначен для полета на Луну и для посадки на нее. А наш — для транспортировки экипажа на выведение и на спуски и транспортировки груза. С точки зрения эксплуатации и жизни человека он удобнее, чем "Аполлон". Он имеет две кабины: спускаемый аппарат и орбитальный отсек. Не случайно встреча с американским экипажем у нас была в орбитальном отсеке, где мы сидели вчетвером. Алексей Леонов

На сегодняшний день в космосе побывало 137 кораблей «Союз» разных модификаций, включая состоявшийся 20 апреля 2017 года успешный запуск к Международной космической станции модернизированного цифрового «Союза МС-04» с очередной экспедицией — российским космонавтом Федором Юрчихиным и американским астронавтом Джеком Фишером.

Сейчас основной корабль доставки экипажа на орбиту — наш. Не будет корабля, значит, никто никуда не полетит. Алексей Леонов