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12:43 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирский зоопарк определился с местом для памятника Ростиславу Шило

Планируется, что памятник будет установлен в течение месяца, об этом директор зоопарка рассказал в пресс-центре ГТРК «Новосибирск».

Новосибирский зоопарк определился с местом для памятника Ростиславу Шило, об этом рассказал директор зоопарка Андрей Шило в пресс-центре ГТРК «Новосибирск» «На Вертковской».

Андрей Шило рассказал, что скульптура для памятника уже готова. Долгое время вели поиск подходящего постамента. Теперь постамент найден, памятник установят возле озера.

Скульптурная композиция будет располагаться на берегу Лебединого озера, где еще осенью под него смонтировали основание.

Свои идеи памятника Ростиславу Шило прислали более 200 человек. Сама инициатива создания памятника почетному жителю Новосибирска получила большую народную поддержку. Ростислава Шило знают во всем мире. И его подопечных. Например, Шилку. Белую медведицу, которая родилась в Новосибирске, а теперь живет в Японии. Ростислав Шило руководил зоопарком почти полвека. Его не стало в апреле. И почти сразу появилась идея создания памятника. Его планируют построить на народные деньги.

Новосибирский зоопарк также носит имя Ростислава Шило.

Напомним, директор новосибирского зоопарка скончался в ночь на 27 апреля в возрасте 75 лет. Он руководил зверинцем более 40 лет.

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