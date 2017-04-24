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12:47 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми пройдёт благотворительный Котофест

Участники смогут взять домой питомца с выставки кошек, пообнимать собак и купить на ярмарке изделия ручной работы.

Котофест пройдёт в Перми 30 апреля. Это большое благотворительное мероприятие в пользу бездомных животных посвящено 10-летию пермской организации «За Защиту Зверей!».

«На фестивале будет работать выставка котиков из приюта “Матроскин”, на которой вы сможете выбрать себе друга! Все животные здоровы, стерилизованы и очень ждут встречи со своим хозяином», — сообщают организаторы.

Кроме выставки на котофесте будет работать фуд-корт со вкусной и полезной едой и напитками, живая музыка, ярмарка интересных вещиц ручной работы, акция «Собака-обнимака», а также детская зона с игровой площадкой и занимательными мастер-классами.

Котофест уже проходил в Перми. Но в этот раз посетителей ждёт новинка — кошачье аджилити.

Все средства, собранные на Котофесте, пойдут на строительство нового помещения приюта для кошек.

Вход на Котофест бесплатный, но каждый желающий сможет порадовать котиков из приюта подарками: площадке будет организован пункт сбора помощи приюту. В качестве подарков принимают сухие и влажные корма для кошек премиум класса, переноски (в этом приют нуждается сейчас больше всего), любые наполнители, х/б ветошь для подстилок, домики, лежанки для кошек.

Котофест состоится 30 апреля в ТЦ Разгуляй (ул. Пермская, 7) с 12 до 17 часов.

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