Трое кузбассовцев напали на дом фермера

В Кемеровской области в деревне Уньга трое мужчин ограбили дом фермера.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию обратился сам пострадавший. Он рассказал, что на его дом было совершено вооруженное нападение. Ночью к нему ворвались трое мужчин в масках. Один из них брызнул хозяину дома в глаза из перцового баллончика, другой направил на него охотничье ружье, а третий стал требовать деньги и ценные вещи. Напавшие открыли сейф, после чего связали фермера и закрыли его в подполье. Злоумышленники похитили 57 000рублей, ружье с патронами, телефон, часы и золотые украшения.

Когда полицейские прибыли на место, они определили автомобиль, на котором скрылись преступники. Это позволило вычислить самих злоумышленников. По ходатайству следователя они были заключены под стражу. В ходе следствия один из задержанных заключил досудебное соглашение, дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Он во всем признался и рассказал об обстоятельствах, при которых было совершено преступление. В настоящее время уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой» и п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ «Хищение огнестрельного оружия и боеприпасов» передано в суд. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.