Трое кузбассовцев напали на дом фермера
Общая сумма ущерба составила около 160 000 рублей.
Общая сумма ущерба составила около 160 000 рублей.
В Кемеровской области в деревне Уньга трое мужчин ограбили дом фермера.
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Когда полицейские прибыли на место, они определили автомобиль, на котором скрылись преступники. Это позволило вычислить самих злоумышленников. По ходатайству следователя они были заключены под стражу. В ходе следствия один из задержанных заключил досудебное соглашение, дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Он во всем признался и рассказал об обстоятельствах, при которых было совершено преступление. В настоящее время уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой» и п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ «Хищение огнестрельного оружия и боеприпасов» передано в суд. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.