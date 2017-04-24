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13:00 (мск), источник: РИА Новости

Участник Лондонского марафона облил водой принца Уильяма

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Участник массового забега в Лондоне облил водой принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон, сообщает таблоид Daily Mail.

Источник: AP 2017

Герцог и герцогиня Кембриджские дали старт марафону с трибуны, нажав специальную кнопку, а затем в компании принца Гарри присоединились к волонтерам, раздававшим воду.

Как отмечает издание, многие участники останавливались, чтобы поприветствовать членов королевской семьи или сфотографироваться с ними. В этот момент кто-то из пробегавших мимо людей плеснул принцу Уильяму в лицо водой из бутылки, чем развеселил стоявших рядом принца Гарри и супругу наследника британского престола.

В воскресенье в Лондоне прошел 40-километровый массовый забег. В марафоне приняло участие рекордное число бегунов: 40 тысяч 382 человека.

Комментарии
1
woodyM®SailorАВ
это была не вода)))
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