Участник Лондонского марафона облил водой принца Уильяма

Герцог и герцогиня Кембриджские дали старт марафону с трибуны, нажав специальную кнопку, а затем в компании принца Гарри присоединились к волонтерам, раздававшим воду.

Как отмечает издание, многие участники останавливались, чтобы поприветствовать членов королевской семьи или сфотографироваться с ними. В этот момент кто-то из пробегавших мимо людей плеснул принцу Уильяму в лицо водой из бутылки, чем развеселил стоявших рядом принца Гарри и супругу наследника британского престола.

В воскресенье в Лондоне прошел 40-километровый массовый забег. В марафоне приняло участие рекордное число бегунов: 40 тысяч 382 человека.