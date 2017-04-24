Московские власти назвали максимальную цену контракта по благоустройству Тверской улицы

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — Столичный департамент по конкурентной политике объявил электронный аукцион на выполнение работ по комплексному благоустройству Тверской улицы (от Настасьинского переулка до Триумфальной площади) и 1-й Тверской-Ямской улицы.

Условия тендера опубликованы на официальном портале госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта почти 1,1 млрд рублей.

По условиям тендера, общая площадь благоустройства на участке Тверской улицы и 1-й Тверской-Ямской улицы составит почти 86 тыс. кв.м.

Победитель аукциона перенесет воздушно-кабельные сети общей протяженностью 4,7 тыс. погонных метров, а также отремонтирует фасады зданий общей площадью более 120 тыс. кв. м и кровли площадью почти 8 тыс. кв. м зданий, расположенных на 1-й Тверской-Ямской улице, Тверской улице, 2-й Тверской-Ямской и в Благовещенском переулке.

Как сообщалось ранее, художественный совет Москомархитектуры поддержал проект дальнейшего комплексного благоустройства Тверской улицы.

Эксперты рассмотрели проект благоустройства участка от Тверской и 1-ой Тверской-Ямской улиц, который был разработан ООО «Главстройинвест». В основу концепции легла идея возвращения «зеленого» облика улице.

По замыслу архитекторов, на Тверской будут высажены липы высотой 8−9 м, которые при этом не должны перекрывать доступ к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

Худсовет комитета также поддержал идею создания нескольких уровней освещения улицы с использованием 11-метровых исторических фонарей и пятиметровых торшерных осветительных конструкций. В то же время будет скорректировано размещение скамеек, урн и велопарковок. Худсовет не рекомендовал размещать скамейки в створе зданий из-за опасности схода снега зимой, а также призвал не загромождать ими пешеходное пространство.

Участок Тверской от Моховой до Настасьинского переулка был благоустроен в прошлом году. В частности, там было высажено более 100 живых деревьев, тротуары расширили и замостили гранитной плиткой, убрали под землю значительную часть проводов, отремонтировали фасады зданий, обновили остановки транспорта, а также установили воссозданные по историческим чертежам указатели и фонари. Количество полос для движения автомобилей на главной столичной улице осталось прежним, однако они были сужены.

В программу реконструкции и благоустройства на этот год попали Тверская и 1-я Тверская-Ямская улицы на участке от Настасьинского переулка до площади Тверской Заставы, а также сама площадь Тверской Заставы.

Как отмечал глава департамента капремонта столицы Алексей Елисеев, работы по благоустройству Тверской улицы в рамках программы «Моя улица-2017» начнутся после 1 мая и Парада Победы. «До двух полос возьмем в работу, это будет связано с прокладкой коммуникаций. Как и в прошлом году, постараемся обеспечить максимально комфортное перемещение транспорта», — сказал Елисеев.

Глава департамента также отмечал, что участок Тверской от Пушкинской до Триумфальной площади не будет полностью закрываться для проведения работ по благоустройству. «Масштабных перекрытий никаких не будет. Перекрытия будут технологическими, на очень короткий промежуток времени для прокладки коммуникаций», — говорил он.

Всего в перечень улиц и площадей, которые в 2017 году ждут масштабные работы по реконструкции и благоустройству, вошли 87 объектов. Общая площадь благоустройства превысит 240 га. В частности, в Москве благоустроят более 40 км набережных, более 1,3 тыс. фасадов исторических зданий и более 270 дворов, примыкающих к благоустраиваемым улицам.

Основные работы по программе «Моя улица» планируется завершить ко Дню города.