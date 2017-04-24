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13:18 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске из-за строительства ТРЦ перекроют несколько улиц

Движение ограничат до середины июня.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Октябрьском районе Красноярска временно перекроют несколько улиц из-за строительства торгового центра «Леруа Мерлен». Об этом сообщили в мэрии города.

Сначала движение транспорта будет прекращено по ул. 1-й Приручейной от ул. Калинина до пересечения с пер. Арским. Автомобили не смогут проезжать по этому участку с 9:00 27 апреля до 18:00 19 мая. 20 мая в 9:00 для проезда частично закроют ул. Киргизскую в районе дома № 80/1 по ул. Калинина. Ограничение снимут 11 июня.

В мэрии пояснили, что ограничение связано со строительством подъездов к «Леруа Мерлену». Работы проводит ООО «СтройГарант». На период ограничений компания должна организовать объезд и выставить соответствующую дорожно-знаковую информацию.

Напомним, торговый центр строительных материалов «Леруа Мерлен» на ул. Калинина станет третьим магазином бренда в Красноярске. Сейчас в городе работают два центра: на ул. 9 Мая (ТРЦ «Планета») и на пр. Красноярский рабочий (ТРЦ «Мега»).

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