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17:58 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

«Учителем года Кубани» признана преподаватель английского языка из Новороссийска

Краснодар, 24 апреля, KrasnodarMedia. Лучшим «Учителем года Кубани» стала преподаватель английского языка Морского технического лицея Новороссийска Ирина Храмова, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

В этом году конкурс проходил в трех номинациях — «Учитель года Кубани», «Учитель года Кубани по основам православной культуры» и «Учитель года Кубани по кубановедению».

Конкурсные испытания, на которых претенденты на победу показывали свои знания и мастерство, одновременно проходили в трех краснодарских учебных заведениях: в гимназии № 3 — основной конкурс, в гимназии № 69— номинация «Учитель года Кубани по основам православной культуры» и в средней школе № 52 — номинация «Учитель года Кубани по кубановедению».

Все участники конкурса, независимо от возраста и преподавательского стажа (самому молодому педагогу всего 24 года) были настоящими профессионалами. Определить имена победителей строгому жюри было непросто. И все-таки они сделали выбор.

В номинации «Учитель года Кубани по кубановедению» победила педагог из краснодарской гимназии № 82 Юлия Лунева.

В номинации «Учитель года Кубани по основам православной культуры» первое место заняла Татяна Колмычек из средней школы № 3 Павловского района.

Лучшим учителем года края в 2017 году признана Ирина Храмова, преподаватель английского языка из Морского технического лицея в Новороссийске. Она же будет представлять Кубань на всероссийском этапе конкурса «Учитель года-2017», сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

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