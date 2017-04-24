«Учителем года Кубани» признана преподаватель английского языка из Новороссийска

В этом году конкурс проходил в трех номинациях — «Учитель года Кубани», «Учитель года Кубани по основам православной культуры» и «Учитель года Кубани по кубановедению».

Конкурсные испытания, на которых претенденты на победу показывали свои знания и мастерство, одновременно проходили в трех краснодарских учебных заведениях: в гимназии № 3 — основной конкурс, в гимназии № 69— номинация «Учитель года Кубани по основам православной культуры» и в средней школе № 52 — номинация «Учитель года Кубани по кубановедению».

Все участники конкурса, независимо от возраста и преподавательского стажа (самому молодому педагогу всего 24 года) были настоящими профессионалами. Определить имена победителей строгому жюри было непросто. И все-таки они сделали выбор.

В номинации «Учитель года Кубани по кубановедению» победила педагог из краснодарской гимназии № 82 Юлия Лунева.

В номинации «Учитель года Кубани по основам православной культуры» первое место заняла Татяна Колмычек из средней школы № 3 Павловского района.