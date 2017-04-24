Семь маршруток ликвидируют в Волжском с 30 апреля
Семь маршруток исчезнут с улиц Волжского с 30 апреля.
Семь маршруток исчезнут с улиц Волжского с 30 апреля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Вместо маршруток на линии выйдут автобусы средней вместимости. «В настоящее время осуществляется закупка по лизингу 20 автобусов», — заявили в администрации Волжского.
Кроме того, в мае 2017 года изменятся маршруты и графики движения некоторых автобусов. Так, на маршрутах № 1,11,24 уменьшится интервал движения, а маршрут № 2 будет продлен до улицы 87-й Гвардейской по улице Карбышева через 26, 27, 28, и 32 микрорайоны.