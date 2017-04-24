Воронежские власти подготовили более 60 акций к Первомаю

Мэрия Воронежа подготовила более 60 акций к празднованию Дня весны и труда. Городские власти опубликовали план мероприятий в понедельник, 24 апреля. Воронежцев ждут костюмированное шествие участников фестиваля аниме, а также выставки и соревнования.

Первым масштабным общегородским мероприятием станет праздничное шествие. Акция начнется на проспекте Революции в 10:00 понедельника, 1 мая. Позже пройдет костюмированное аниме-шествие. Участники соберутся в парке «Алые паруса» в 18:00 и пройдут по Ленинскому проспекту до остановки «Ильича».

Праздничные акции начнутся во всех районах города с 28 апреля. Полный план мероприятий можно скачать здесь.