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13:19 (мск), источник: Publika.md

Сейсмологи: в Молдове раз в два дня происходят землетрясения

Раз в два дня в Молдове происходят землетрясения. Магнитуда подавляющего большинства толчков невелика, так что мы их даже не чувствуем.

Источник: Publika.md

По итогам прошлого года сейсмологи зарегистрировали более 150 землетрясений магнитудой больше двух с половиной, и 42 из них произошли во Вранче.

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Ион Илиеш работает в институте сейсмологии 35 лет. Он говорит, что профессию выбрал после землетрясения 1977 года.

«Землетрясение может произойти в любой момент. Обычно толчки застают меня дома, но я живу недалеко и сразу бегу сюда», — сказал глава Центра сейсмологии Ион Илиеш.

По словам директора сейсмологического центра, до 2003 года параметры толчков измерять было трудно, так как работали на устаревшем оборудовании. Сейчас оно находится в подвале, где был создан музей.

«Это один из первых сейсмографов национальной сети».

В этом же кабинете постоянно дежурят сейсмологи.

«Сейсмология — это очень интересно. Выброса адреналина можно ждать в любой момент, так как землетрясение может случиться когда угодно», — отметила научный сотрудник Николетта Кожакар.

«Мы отслеживаем ситуацию по этим мониторам. Наша национальная сеть сейсмологических станций и румынская сеть настроены на очаг во Вранче. Прямо сейчас в Румынии происходят толчки, три из них — во Вранче», — сказал директор Института сейсмологии Игорь Никоарэ.

В Молдове — шесть сейсмологических станций. Расположены они в Джурджулештах, Леове, в Милештий Мичь, Кишинёве, Пуркарах и Сороках.

«О каждом землетрясении магнитудой больше четырех нужно сообщать на железную дорогу. Там есть опасные с сейсмологической точки зрения участки», — добавил директор Института сейсмологии.

В сейсмологическом институте работают 80 сотрудников. Самому молодому из них — 18 лет, а старейшему — 84.

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