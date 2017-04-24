Вильфанд пообещал счастливый конец драме с весенним похолоданием

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — Грядущая рабочая неделя и майские праздники в Москве и Подмосковье будут теплыми, пройдут весенние дожди, сообщил «Интерфаксу» директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Март разбаловал теплом, и возвращение похолодания в апреле москвичи восприняли как трагедию. Но это не трагедия, а драма, причем драма со счастливым концом: с завтрашнего дня температура заметно повышается, хотя ожидаются дожди», — сказал Вильфанд агентству в понедельник.

В ночь на вторник, 25 апреля, в Московском регионе будет еще около нуля, но днем — до 10−12 градусов тепла, возможен дождь.