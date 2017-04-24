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16:59 (мск), источник: Интерфакс

Вильфанд пообещал счастливый конец драме с весенним похолоданием

Рабочая неделя и майские праздники в Москве и Подмосковье будут теплыми.

Источник: Агентство «Москва»

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — Грядущая рабочая неделя и майские праздники в Москве и Подмосковье будут теплыми, пройдут весенние дожди, сообщил «Интерфаксу» директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Март разбаловал теплом, и возвращение похолодания в апреле москвичи восприняли как трагедию. Но это не трагедия, а драма, причем драма со счастливым концом: с завтрашнего дня температура заметно повышается, хотя ожидаются дожди», — сказал Вильфанд агентству в понедельник.

В ночь на вторник, 25 апреля, в Московском регионе будет еще около нуля, но днем — до 10−12 градусов тепла, возможен дождь.

В среду 26 апреля уже до +15…+17, местами осадки, ветер до 17 м/с.

В четверг, 27 апреля, ночные температуры уже 5−7 градусов выше ноля, а дневные — +12…+14, все еще ветрено, вероятность осадков сохраняется. В пятницу, 28 апреля — до +15 градусов днем и небольшой «плюс» ночью.

А уже в субботу, которая ознаменует начало «первых майских праздников», ожидается до +18 градусов днем, местами возможны небольшие осадки. В целом, по словам Вильфанда, праздничные дни будут теплыми.

«На майские праздники возвращения холодной погоды не прогнозируем. В среднем, ожидается 15−18 градусов, редкие дожди», — сказал собеседник агентства.

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