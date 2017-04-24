Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Россия потребовала от США вернуть незаконно изъятую собственность
Неизвестный Ельцин: 15 редких кадров из архива личного фотографа
За что Ольга Бузова получает миллионы на самом деле (видео)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
«Металл горел, как дерево»: как погиб космонавт КомаровВоспоминания о первом пилотируемом космическом полете, закончившемся трагедией
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Американский истребитель-бомбардировщик потерпел крушение – СМИ
Остановлены все работы по самолету Украины – СМИ
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
«Бублик» диаметром 15 км»: СМИ о новейшем оружии России
Военные учения РФ напугали Прибалтику – СМИ
ГИБДД рассказала, за что могут аннулировать уже выданные права
В США бензин оказался дешевле, чем в России
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
15Роботы в Пальмире
8Возвращение христиан в Каракош
22Цвет нации
17:58 (мск), источник: Интерфакс

Благоустройство Тверской Заставы обойдется в 1 млрд рублей

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — Московский департамент по конкурентной политике объявил электронный аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по возвращению трамвайных путей и благоустройству площади Тверская Застава.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Условие тендера опубликовано на официальном портале госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта 954 млн руб. По условиям тендера победителю предстоит уложить трамвайный путь с рельсами на площади Тверская Застава протяженностью 1218 погонных метров и новую кабельную линию 600 В длиной 326 м.

Кроме того, подрядчик перенесет воздушно-кабельные сети протяженностью 2835 погонных метров, проведет работы по возвращению памятника писателю Максиму Горькому (площадь объекта 160,5 кв.м.).

На площади Тверская Застава также будет произведен ремонт фасадов девяти зданий и их кровель общей площадью 42 тыс. кв.м.

Читайте также
Московские власти назвали максимальную цену контракта по благоустройству Тверской улицы

В техническом задании уточняется, что общая площадь благоустройства на площади Тверская Застава при проведении строительно-монтажных работ превысит 68 тыс. кв.м.

Победитель электронного аукциона станет известен 26 мая, информирует портал госзакупок.

Трамвайная линия на Лесной улице и разворотное кольцо у остановки «Метро «Белорусская» были закрыты в 2008 году при строительстве офисного центра. В 2012 году, правительство Москвы частично восстановило пути и три остановочных павильона.

Проект организации трамвайного движения на площади Тверская Застава вблизи Белорусского вокзала 24 ноября 2016 года поддержала градостроительно-земельная комиссия правительства Москвы под руководством мэра Сергея Собянина.

Памятник Горькому работы скульптора Веры Мухиной был установлен на площади перед Белорусским вокзалом в 1951 году, с 2005 года он хранится в парке искусств «Музеон». Скульптуру демонтировали по решению прежней городской администрации для проведения работ по реконструкции площади Тверская Застава, в том числе строительства подземных паркингов с торговым центром.

В июле 2016 года мэр столицы Собянин назвал бессмысленным строительство эстакады на площади Тверская Застава и пообещал упорядочить движение у Белорусского вокзала и провести комплексное благоустройство этой территории. «И на этом будет поставлена точка», — заявил он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как изменится площадь Тверская Застава после реконструкции
20 апреля© Ньюстюб
 Россия вошла в тройку стран с самыми большими военными расходами
Главным достижением Путина назвали рост боеспособности страны
Россия вошла в тройку стран с самыми большими военными расходами
Франсуа Олланд: «Ле Пен — угроза для Франции»
Путин раскритиковал лозунги о борьбе с коррупцией
Взорвавшуюся в Дагестане гранату школьник нашел на улице
Сборную России лишили бронзы Олимпиады-2008
Источник: Отряд космонавтов покинул Сергей Волков
Валентина Матвиенко раскритиковала работу Роскомнадзора
Дональд Трамп позвонил на МКС
Спорт
Полтысячи Месси: «Барселона» обыграла «Реал» в «класико» Героем матча стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, забивший победный мяч в компенсированное ко второму тайму время
Авто
«Авто Mail.Ru» в прямом эфире: прямо сейчас Прямо сейчас «Авто Mail.Ru» проводит прямой эфир. Тема — обсуждение Skoda Octavia RS и Scout. А заодно мы поговорим про автосалон в Шанхае и китайские автомобили
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь