Благоустройство Тверской Заставы обойдется в 1 млрд рублей
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — Московский департамент по конкурентной политике объявил электронный аукцион на выполнение
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — Московский департамент по конкурентной политике объявил электронный аукцион на выполнение
Условие тендера опубликовано на официальном портале госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта 954 млн руб. По условиям тендера победителю предстоит уложить трамвайный путь с рельсами на площади Тверская Застава протяженностью 1218 погонных метров и новую кабельную линию 600 В длиной 326 м.
Кроме того, подрядчик перенесет
На площади Тверская Застава также будет произведен ремонт фасадов девяти зданий и их кровель общей площадью 42 тыс. кв.м.
В техническом задании уточняется, что общая площадь благоустройства на площади Тверская Застава при проведении
Победитель электронного аукциона станет известен 26 мая, информирует портал госзакупок.
Трамвайная линия на Лесной улице и разворотное кольцо у остановки «Метро «Белорусская» были закрыты в 2008 году при строительстве офисного центра. В 2012 году, правительство Москвы частично восстановило пути и три остановочных павильона.
Проект организации трамвайного движения на площади Тверская Застава вблизи Белорусского вокзала 24 ноября 2016 года поддержала
Памятник Горькому работы скульптора Веры Мухиной был установлен на площади перед Белорусским вокзалом в 1951 году, с 2005 года он хранится в парке искусств «Музеон». Скульптуру демонтировали по решению прежней городской администрации для проведения работ по реконструкции площади Тверская Застава, в том числе строительства подземных паркингов с торговым центром.
В июле 2016 года мэр столицы Собянин назвал бессмысленным строительство эстакады на площади Тверская Застава и пообещал упорядочить движение у Белорусского вокзала и провести комплексное благоустройство этой территории. «И на этом будет поставлена точка», — заявил он.