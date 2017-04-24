Благоустройство Тверской Заставы обойдется в 1 млрд рублей

Условие тендера опубликовано на официальном портале госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта 954 млн руб. По условиям тендера победителю предстоит уложить трамвайный путь с рельсами на площади Тверская Застава протяженностью 1218 погонных метров и новую кабельную линию 600 В длиной 326 м.

Кроме того, подрядчик перенесет воздушно-кабельные сети протяженностью 2835 погонных метров, проведет работы по возвращению памятника писателю Максиму Горькому (площадь объекта 160,5 кв.м.).

На площади Тверская Застава также будет произведен ремонт фасадов девяти зданий и их кровель общей площадью 42 тыс. кв.м.