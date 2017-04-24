Три бывших высокопоставленных чиновника в Хабаровском крае пойдут под суд по делу о коррупции
Приговор вынесут «отставным» министру строительства, зампреду правительства и главному федеральному инспектору по Хабаровскому краю.
Приговор вынесут «отставным» министру строительства, зампреду правительства и главному федеральному инспектору по Хабаровскому краю.
Региональная прокуратура направила на рассмотрение в Центральный районный суд материалы уголовного дела о коррупции бывшего министра строительства, заместителя председателя краевого правительства и главного федерального инспектора в регионе, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».
В частности, как считает следствие, Скоморохов и Игнатович чинили препятствия ООО «Исида» — претенденту на государственный контракт по строительству краевого
Игнатовичу также вменяют посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и нарушение действующего для чиновников запрета на участие в бизнесе (ст. 289 УК РФ) — он принимал участие в деятельности строительной фирмы «Инфра».
По этому же делу проходит бывший главный федеральный инспектор по Хабаровскому краю Виталий Лукьянчук. Он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Сообщается, что Лукьянчук в 2014—2015 годах предоставил фиктивные сведения о приобретении авиабилетов для командировки на собственные деньги. В результате ему было незаконно перечислено свыше 1 млн рублей из бюджета.
Ранее портал «Губерния» сообщал, что в феврале прошлого года был взят под стражу бывший глава регионального Минстроя Андрей Скоморохов и
Сейчас Игнатович и Лукьянчук находятся под стражей, а бывший министр — под подпиской о невыезде.