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13:13 (мск), источник: Губерния онлайн

Три бывших высокопоставленных чиновника в Хабаровском крае пойдут под суд по делу о коррупции

Приговор вынесут «отставным» министру строительства, зампреду правительства и главному федеральному инспектору по Хабаровскому краю.

Региональная прокуратура направила на рассмотрение в Центральный районный суд материалы уголовного дела о коррупции бывшего министра строительства, заместителя председателя краевого правительства и главного федерального инспектора в регионе, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».

Экс-министр строительства края Андрей Скоморохов и зампредседателя правительства края Сергей Игнатович обвиняются по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В частности, как считает следствие, Скоморохов и Игнатович чинили препятствия ООО «Исида» — претенденту на государственный контракт по строительству краевого бизнес-инкубатора в Комсомольске-на-Амуре.

Игнатовичу также вменяют посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и нарушение действующего для чиновников запрета на участие в бизнесе (ст. 289 УК РФ) — он принимал участие в деятельности строительной фирмы «Инфра».

По этому же делу проходит бывший главный федеральный инспектор по Хабаровскому краю Виталий Лукьянчук. Он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Сообщается, что Лукьянчук в 2014—2015 годах предоставил фиктивные сведения о приобретении авиабилетов для командировки на собственные деньги. В результате ему было незаконно перечислено свыше 1 млн рублей из бюджета. Экс-чиновник также получил через подельника Игнатовича взятку в виде дорогостоящего ремонта служебной квартиры. Туда же закупили бытовую технику и мебель. Сумма ущерба оценивается в 3,4 млн рублей.

Ранее портал «Губерния» сообщал, что в феврале прошлого года был взят под стражу бывший глава регионального Минстроя Андрей Скоморохов и экс-зампред правительства региона по вопросам строительства Сергей Игнатович.

Сейчас Игнатович и Лукьянчук находятся под стражей, а бывший министр — под подпиской о невыезде.

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