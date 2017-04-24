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13:15 (мск), источник: ДЕЙТА

Учителя года определили в Приморье

В пятницу, 21 апреля, прошло подведение итогов регионального этапа конкурса «Учитель года Приморского края-2017» в Приморском краевом институте развития образования, сообщает ИА «Дейта».

14 учителей из разных районов Приморского края приехали, чтобы показать себя и научиться новому. На протяжении недели конкурсантов ждало немало испытаний, среди которых проверка на выносливость, на умение работать в команде, и творческие проекты. Как признаются сами конкурсанты, в первый день участия каждый из них чувствовал волнение и конкуренцию. Но спустя пару дней они сплотились, стали настоящей командой, несмотря на то, что практически все специализируются на разных предметах и направлениях в образовании — английский язык, биология, технология, физика, история, физическая культура….

Исходя из того, как конкурсанты показывали себя на испытаниях, жюри должно было распределить места и награды между участниками.

В ходе голосования жюри вынесло вердикт:

1 место — Валерий Владимирович Думлер, преподаватель физической культуры и ОБЖ средней школы № 82 Владивостока.

2 место — Наталья Сергеевна Сидорова, учитель английского языка средней школы № 251 с углубленным изучением отдельных предметов ЗАТО Фокино.

3 место — Александр Ильич Жигжитов, учитель истории и обществознания средней школы № 63 Владивостока.

Призерами конкурса стали учитель географии средней школы № 74 с углубленным изучением предметов эстетического цикла Владивостока Татьяна Камянская и учитель начальных классов школы имени Александра Фадеева села Чугуевка Нонна Гнездилова.

Никто из конкурсантов не ушел без подарка. Каждый учитель получил грамоту и диплом, среди наград были сертификаты на покупку методических материалов и даже на приобретение оргтехники для лабораторных работ.

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