Учителя года определили в Приморье

14 учителей из разных районов Приморского края приехали, чтобы показать себя и научиться новому. На протяжении недели конкурсантов ждало немало испытаний, среди которых проверка на выносливость, на умение работать в команде, и творческие проекты. Как признаются сами конкурсанты, в первый день участия каждый из них чувствовал волнение и конкуренцию. Но спустя пару дней они сплотились, стали настоящей командой, несмотря на то, что практически все специализируются на разных предметах и направлениях в образовании — английский язык, биология, технология, физика, история, физическая культура….

Исходя из того, как конкурсанты показывали себя на испытаниях, жюри должно было распределить места и награды между участниками.