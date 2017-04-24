В Родительский день в Екатеринбурге введут «кладбищенские» маршруты

Дополнительные маршруты вводятся в Родительский день, 25 апреля, в Екатеринбурге, сообщают в Муниципальном объединении автобусных предприятий.

Дополнительные автобусные маршруты, которые вводятся в Екатеринбурге в Родительский день, 25 апреля, будут действовать с 09.00 до 19.00. Добраться до городских погостов станет проще благодаря введению маршрутов: № 59 «УЗТМ- кладбище Окружное», № 80 «Южная- Нижнеисетское кладбище», № 163 «Контрольная — кладбище Лесное». Автобус № 59 будет курсировать с интервалом движения 20 минут, два остальных дополнительных маршрута — с интервалом 10 минут.

Напомним, во вторник второй, Фоминой, недели после Пасхи — Радоница — день поминовения усопших. В этом году Родительский день приходится на 25 апреля.