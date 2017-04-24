Краснокнижные собаки дали потомство в Новосибирском зоопарке

«Мы можем открыть секрет, что наша пара (кустарниковых собак. — Ред.), которую мы недавно получили, обзавелась потомством. Это — единственная пара в России», — заявила Ольга Шило.

Пару Кустарниковых собак привезли в Новосибирске в прошлом году из Европы. Самец Кустарниковой собаки приехал в Новосибирск из Франции, из зоопарка Мюлуз.

«Ему два года. Он очень общительный, любопытный и сразу стал всеобщим любимцем. Сотрудники зоопарка назвали его Боб, но чаще всего ласково зовут Бобиком. В его поведении очень много черт, которые все так ценят в собаках. Боб не любит одиночества, много двигается, лазает по бревнам, установленным в вольере, через стекло изучает посетителей, вставая при этом на задние лапы, играет с игрушками, которые быстро сгрызает», — рассказывали ране в зоопарке.

Позже в Новосибирск из Праги привезли подругу Бобу.

История изучения, появления в научных справочниках Кустарниковых собак началась нестандартно: ученые нашли древние останки и описали вид как вымерший, потому что не встречали в природе таких особей. А потом оказалось, что они есть. Необычные, непохожие на остальных псовых. Кустарниковая собака обитает в лесах и влажных саваннах Центральной и Южной Америки. Во внешнем виде этого животного есть черты выдры, барсука и лисы. На лапах у кустарниковой собаки перепонки. Тело плотное, удлиненное, при этом лапы достаточно короткие. Размеры тела небольшие: вес взрослой особи достигает 7 кг. Отличный пловец и охотник. Есть одно отличие от остальных псовых: по сравнению с другими представителями семейства у них наименьшее количество зубов.

В дикой природе встречается редко. Вид занесен в международную Красную книгу.