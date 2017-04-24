Омская семья лишилась доходов из-за травмы ребенка
Инцидент произошел 11 августа 2016 года в Детском саду № 18 Омска. Возвращаясь с прогулки, мальчик споткнулся об ступеньку и упал, порезав при этом руку об отколовшуюся плитку.
Инцидент произошел 11 августа 2016 года в Детском саду № 18 Омска. Возвращаясь с прогулки, мальчик споткнулся об ступеньку и упал, порезав при этом руку об отколовшуюся плитку.
Ленинский райсуд Омска пришел к выводу, что ребенок порезал левую кисть
Суд частично удовлетворил иск матери мальчика, постановив взыскать с детского сада 9,7 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и утраченного заработка, сообщили в