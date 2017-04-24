Омская семья лишилась доходов из-за травмы ребенка

Ленинский райсуд Омска пришел к выводу, что ребенок порезал левую кисть из-за бездействия сотрудников детского сада. В дошкольном учреждении, по мнению суда, не только недостаточно приглядывали за детьми, но также не были созданы безопасные условия для их нахождения там.

Суд частично удовлетворил иск матери мальчика, постановив взыскать с детского сада 9,7 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и утраченного заработка, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.