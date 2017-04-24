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16:22 (мск), источник: АиФ Казань

Казанский общегородской субботник пройдет 29 апреля

Общегородской субботник в Казани пройдет 29 апреля, сообщает пресс-служба исполкома.

Основной акцент субботника будет сделан на уборку прибрежных зон и парков. В каждом районе уже определены участки, на которых будут проходить работы. Это лесопарковые зоны по улицам Парина и Дубравная, прибрежные зоны вдоль озера Кабан и Казанки (по ул. Гаврилова), Троицкий лес, Березовые рощи, расположенные в Приволжском и Советском районах. Также будут организована уборка во всех дворовых территориях.

Структурные подразделения исполкома Казани совместно с Минлесхозом РТ будут убираться на участке территории Русско-Немецкой Швейцарии, от моста «Миллениум» в сторону Советского района, а также вдоль Казанки в районе стадиона «Казань Арена».

Планируется, что в субботнике примут участие более 50 тыс. человек. Всем желающим принять участие в уборке будет предоставлен необходимый инвентарь.

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