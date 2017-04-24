Казанский общегородской субботник пройдет 29 апреля
Общегородской субботник в Казани пройдет 29 апреля, сообщает
Общегородской субботник в Казани пройдет 29 апреля, сообщает
Основной акцент субботника будет сделан на уборку прибрежных зон и парков. В каждом районе уже определены участки, на которых будут проходить работы. Это лесопарковые зоны по улицам Парина и Дубравная, прибрежные зоны вдоль озера Кабан и Казанки (по ул. Гаврилова), Троицкий лес, Березовые рощи, расположенные в Приволжском и Советском районах. Также будут организована уборка во всех дворовых территориях.
Структурные подразделения исполкома Казани совместно с Минлесхозом РТ будут убираться на участке территории
Планируется, что в субботнике примут участие более 50 тыс. человек. Всем желающим принять участие в уборке будет предоставлен необходимый инвентарь.