Казанский общегородской субботник пройдет 29 апреля

Основной акцент субботника будет сделан на уборку прибрежных зон и парков. В каждом районе уже определены участки, на которых будут проходить работы. Это лесопарковые зоны по улицам Парина и Дубравная, прибрежные зоны вдоль озера Кабан и Казанки (по ул. Гаврилова), Троицкий лес, Березовые рощи, расположенные в Приволжском и Советском районах. Также будут организована уборка во всех дворовых территориях.

Структурные подразделения исполкома Казани совместно с Минлесхозом РТ будут убираться на участке территории Русско-Немецкой Швейцарии, от моста «Миллениум» в сторону Советского района, а также вдоль Казанки в районе стадиона «Казань Арена».

Планируется, что в субботнике примут участие более 50 тыс. человек. Всем желающим принять участие в уборке будет предоставлен необходимый инвентарь.