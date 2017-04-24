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13:37 (мск), источник: Новая Кубань

Почти 12% кубанских дорог не соответствуют стандартам

Краснодарстат озвучил данные исследований за 2016 год.

Краснодар. 24 апр. — Новая Кубань. Протяженность дорог местного значения общего пользования в Краснодарском крае на конец 2016 года составила 30438 км. По сравнению с отчетным периодом 2015 года их стало больше на 647,1 км.

Твердым покрытием оснащены 23829 км. дорог, из них на протяженности 12332 км уложено усовершенствованное покрытие. Таким образом, 78,3% кубанских дорог имеют твердое покрытие.

При этом 3580 км не отвечают нормативным требованиям. Это 11,8% от общего километража.

Напомним, что в этом году на Кубани будет проводиться капитальный ремонт дорог. Деньги были выделены из федерального бюджета.

Дорожное хозяйство Краснодарского края также включает в себя 826 мостов протяженностью 29,6 тыс. пог. метров, и 31 пешеходный переход разного уровня протяженности.

В регионе оборудованы 6,7 тыс. автобусных остановок. Протяжённость линий освещения на кубанских дорогах составляет 14911,7 км.

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