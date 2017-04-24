Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Россия потребовала от США вернуть незаконно изъятую собственность
Реакция Лолиты на публикацию СБУ ее фотографии
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
«Металл горел, как дерево»: как погиб космонавт КомаровВоспоминания о первом пилотируемом космическом полете, закончившемся трагедией
Секреты МИДа: «Оптимисты» сегодня на канале «Россия» 12+
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Киев готовит масштабное вторжение морской пехоты в Донбасс – ДНР
Украина будет бороться с российскими «Калибрами»
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
"Будут бить в эту точку": эксперт о новых претензиях Киева к РФ
Десантный корабль РФ напугал Прибалтику – СМИ
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10Протест одного
22Цвет нации
13:41 (мск), источник: Калининград.Ru

«Территория контрастов»: в каком состоянии остров Канта встретит гостей ЧМ-2018

Региональные власти не собираются благоустраивать остров Канта к чемпионату мира по футболу. По словам врио вице-премьера областного правительства Александра Рольбинова, пока никаких работ на этой территории проводить не планируется.

30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий

Сейчас излюбленное горожанами и туристами место отдыха выглядит весьма неоднородно: вполне ухоженный и свежий газон пересекают дорожки с разбитой плиткой, красиво выложенная брусчаткой основная «улица» и дырявый асфальт с рассыпающимися бордюрами и парапетами по периметру острова, аккуратные лавки в центре и облупленная краска на скамейках в самом парке.

Постоянные «обитатели» острова Канта стараются содержать всё в чистоте и порядке. Например, в выходные на территории вокруг Кафедрального собора прошёл субботник. Однако до начала мундиаля остаётся ещё больше года, и если не озаботиться благоустройством, то время может стереть сложившиеся контрасты. И, скорей всего, в худшую сторону.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Рольбинов: На месте двухъярусного должны появиться два моста — это не за горами
Макрон выиграл первый тур президентских выборов во Франции
Россия заняла третье место в мире по военным расходам
Три четверти россиян одобрили отказ от трансляции «Евровидения»
Доллар обновил минимум с июля 2015 года
Турция продлила срок безвизового пребывания для граждан России
Валентина Матвиенко раскритиковала работу Роскомнадзора
Экс-чиновникам могут запретить работать в иностранных компаниях
Спорт
Полтысячи Месси: «Барселона» обыграла «Реал» в «класико» Героем матча стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, забивший победный мяч в компенсированное ко второму тайму время
Авто
ГИБДД рассказала, за что могут аннулировать уже выданные права Первый замначальника ГИБДД России Владимир Швецов подписал документ, разъясняющий некоторые процедуры, связанные с выдачей водительских удостоверений
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Найдена актриса на роль королевы Елизаветы Историческая драма «Мария Стюарт» расскажет о борьбе за английский престол
Недвижимость
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Россиян освободят от поверок счетчиков
Минстрой планирует вернуться к выдаче льготной ипотеки
Появились первые списки хрущевок, идущих под снос
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь