«Территория контрастов»: в каком состоянии остров Канта встретит гостей ЧМ-2018

Сейчас излюбленное горожанами и туристами место отдыха выглядит весьма неоднородно: вполне ухоженный и свежий газон пересекают дорожки с разбитой плиткой, красиво выложенная брусчаткой основная «улица» и дырявый асфальт с рассыпающимися бордюрами и парапетами по периметру острова, аккуратные лавки в центре и облупленная краска на скамейках в самом парке.

Постоянные «обитатели» острова Канта стараются содержать всё в чистоте и порядке. Например, в выходные на территории вокруг Кафедрального собора прошёл субботник. Однако до начала мундиаля остаётся ещё больше года, и если не озаботиться благоустройством, то время может стереть сложившиеся контрасты. И, скорей всего, в худшую сторону.