Нижегородская администрация перенесла общегородской субботник на 29 апреля
Нижегородская администрация перенесла общегородской субботник на 29 апреля.
Нижегородская администрация перенесла общегородской субботник на 29 апреля.
Об этом сообщил нижегородский
«Субботник намечен на 29 апреля. Всех приглашаю», — сказал глава администрации. Ранее планировалось провести общегородской субботник 22 апреля. На этот день синоптики прогнозировали в Нижнем Новгороде кратковременные дожди и дневную температуру +7°…+9°.
Напомним также, что 27 марта в областном центре стартовал месячник по благоустройству.