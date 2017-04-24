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13:33 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют до +20° в Нижегородской области 28—30 апреля

Синоптики прогнозируют до +20° в Нижегородской области 28—30 апреля 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает гидрометцентр 24 апреля. Ожидается, что в эти дни будет преобладать переменная облачность, местами прогнозируются кратковременные дожди. Ожидается юго-западный ветер, который позволит температуре воздуха прогреться до +15°…+17°, а на солнце — до +18°…+20°. Минимальная температура воздуха ночью прогнозируется от +4° до +8°. 25—26 апреля дневная температура ожидается на уровне +11°…+13°, ночная — от +1° до +4°. «На погодные условия в основном будут влиять неустойчивые воздушные массы, поступающие с юга Балтийского моря», — поясняет гидрометцентр. 27 апреля прогнозируется +14°…+16° при западном ветре, значительной облачности и кратковременными дождями. Сегодня, 24 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода, местами — небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем при северо-западном прогнозируется от +8° до +10°.

Напомним, что особый противопожарный режим объявлен в Нижегородской области с 28 апреля 2017 года.

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