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13:34 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске арендаторы выселяются из кинотеатра «Пионер»

Судебные тяжбы на счет этого здания закончились.

В Новосибирске предприниматели, арендовавшие здание кинотеатра «Пионер» больше 10 лет, освобождают помещение. Об этом рассказали «Новосибирские новости». С фасада здания сняли киноафиши, а позже там начнется капитальный ремонт. В отремонтированном помещении разместится городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева. Однако младший персонал кинотеатра не оповещает горожан о скором переезде, чтобы не наводить панику.

Суд предоставил 10 дней для того, чтобы арендатор съехал. Кинопрокатчик подал также в суд для того, чтобы отсрочить переселение так как перевезти все оборудование в кратчайшие сроки невозможно. В начале прошлого года здание кинотеатра передали городскому драматическому театру Сергея Афанасьева. Сразу после этого арендатор подал в суд и требовал маткомпенсацию. Суд встал на защиту власти и потребовал освободить здание «Пионера».

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