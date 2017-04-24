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13:33 (мск), источник: АиФ Прикамье

Четыре улицы перекроют в Перми в пятницу, 28 апреля

Вечером в Кировском районе города пройдёт эстафета.

Движение транспорта в Кировском районе Перми изменится в пятницу, 28 апреля. Как пояснили в пресс-службе администрации города, это связано с проведением традиционной эстафеты, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне.

С 17.00 до 18. 30 движение будет закрыто по следующим улицам:

— улица Кировоградская (от улицы Ласьвинской до улицы Худанина);.

— улица Федосеева (от улицы Кировоградской до улицы Невского);.

— улица Закамская (от улицы Худанина до улицы Ласьвинская);.

— улица Ласьвинская (от улицы Невского до улицы Кировоградская).

Эстафета стартует и финиширует на стадионе «Прикамье». Маршрут пройдет по улицам Кировоградская — Федосеева — Закамская — Ласьвинская. В эстафете примут участие школьники, студенты и трудовые коллективы учреждений, предприятий и организаций района.

Предварительные заявки для участия в соревнованиях принимает отдел по культуре, спорту и молодежной политике администрации Кировского района: улица Закамская, 26, кабинет № 4, телефон 283−30−88, электронный адрес mihailyuk-le@gorodperm.ru.

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