В Ростове родителям предлагают сообщать о низкой температуре в детсадах
Родителям предлагают сообщать о температуре в помещениях детских садов. Информация появилась на сайте администрации Ростова.
Родителям предлагают сообщать о температуре в помещениях детских садов. Информация появилась на сайте администрации Ростова.
Согласно нормам СанПиНа, температура в группах дошкольных учреждений не может быть ниже 19 градусов. Если она не соответствует этой норме, можно сообщать в городское Управление образования Ростова. Телефоны указаны на сайте администрации города.