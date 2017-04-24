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14:18 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове родителям предлагают сообщать о низкой температуре в детсадах

Родителям предлагают сообщать о температуре в помещениях детских садов. Информация появилась на сайте администрации Ростова.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Согласно нормам СанПиНа, температура в группах дошкольных учреждений не может быть ниже 19 градусов. Если она не соответствует этой норме, можно сообщать в городское Управление образования Ростова. Телефоны указаны на сайте администрации города.

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