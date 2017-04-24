Выставка ретро-техники «По дороге времени» откроется у Зачатьевской башни нижегородского Кремля

Как сообщается на сайте Нижегородского государственного историко-архитектурного музея — заповедника, открытие проекта состоится 28 апреля на площади у подножия Зачатьевской башни нижегородского Кремля в 15:00.

Согласно информации, выставка создана специалистами НГИАМЗ при участии частных коллекционеров ретро-техники, и состоит из трёх тематических комплексов, посвященных истории движения по суше, по снегу и льду, по воде.

Особое внимание на выставке будет уделено средневековой передвижной военной технике. Посетители узнают, какие осадные орудия применяли люди в средневековье, как юрты кочевников передвигались на колёсах, а также можно будет познакомится со средневековым прообразом современного танка.

История развития волжского судоходства будет представлена как подлинными экспонатами — деревянными лодками народных мастеров, так и моделями плавсредств из различных эпох, как в натуральную величину, так и уменьшенными.

Двигатель внутреннего сгорания будет представлен на выставке в разных ипостасях — на мопедах и мотороллерах, на лодочных моторах, на тракторе и на автомобилях. Электротранспорт будет представлен ретро-троллейбусом МТБ.