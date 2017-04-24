Выставка ретро-техники «По дороге времени» откроется у Зачатьевской башни нижегородского Кремля
Нижний Новгород. 24 апреля.
Нижний Новгород. 24 апреля.
Как сообщается на сайте Нижегородского государственного
Согласно информации, выставка создана специалистами НГИАМЗ при участии частных коллекционеров
Особое внимание на выставке будет уделено средневековой передвижной военной технике. Посетители узнают, какие осадные орудия применяли люди в средневековье, как юрты кочевников передвигались на колёсах, а также можно будет познакомится со средневековым прообразом современного танка.
История развития волжского судоходства будет представлена как подлинными экспонатами — деревянными лодками народных мастеров, так и моделями плавсредств из различных эпох, как в натуральную величину, так и уменьшенными.
Двигатель внутреннего сгорания будет представлен на выставке в разных ипостасях — на мопедах и мотороллерах, на лодочных моторах, на тракторе и на автомобилях. Электротранспорт будет представлен
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