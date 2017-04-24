В петербургских больницах остаются 22 пострадавших при взрыве в метро

«По состоянию на 11.00 24 апреля ситуация с пострадавшими не изменилась. В стационарах остается 22 пострадавших», — написала она в своем микроблоге в Twitter.

По данным на пятницу, как сообщала Митянина, из 22 пострадавших в больницах в состоянии средней тяжести находится трое, в удовлетворительном — 19. На амбулаторном лечении находилось 59 человек.