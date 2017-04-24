Движение на трассе М-5 в районе Тимирязевского закроют на полчаса

Движение по федеральной трассе М-5 у посёлка Тимирязевский для всех видов транспорта будет запрещено 26 апреля с 11.00 до 11.30, сообщает пресс-служба Упрдор «Южный Урал».

Такие неудобства для автомобилистов и пассажиров связаны с тем, что энергетики займутся аварийно-восстановительными работами по замене кабеля на воздушной линии.

Водителей просят изменить маршрут, чтобы не потерять полчаса в ожидании, пока движение откроют. Напомним, движение на этом участке также на полчаса закрывали 18 апреля.