Отключение света ждет около ста домов во Владивостоке во вторник (адреса)

Отключение света ждет около ста домов во Владивостоке во вторник (адреса)

Плановые работы по ремонту и диагностике систем электроснабжения во Владивостоке проведут городские службы завтра, 25 апреля, об этом ИА Дейта сообщили в МУПВ ВПЭС.