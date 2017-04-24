Отключение света ждет около ста домов во Владивостоке во вторник (адреса)
Плановые работы по ремонту и диагностике систем электроснабжения во Владивостоке проведут городские службы завтра, 25 апреля, об этом ИА Дейта сообщили в МУПВ ВПЭС.
Плановые работы по ремонту и диагностике систем электроснабжения во Владивостоке проведут городские службы завтра, 25 апреля, об этом ИА Дейта сообщили в МУПВ ВПЭС.
В связи с этим без света останутся жители по следующим адресам:
Багратиона ул. 4, 6,
Бийская ул. 26, 18, 24,
Борисенко ул. 34, 36,
Ватутина ул. 26,
Высоковольтная ул. 1, 10, 13, 15, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 9А,
Калинина ул. 105,
Кизлярская ул. 7,
Кутузова ул. 3А,
Невельского ул. 17, 21, 29,
Нестерова ул. 10, 11, 6, 7, 8, 9,
Панфилова ул. 74, 74А, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91,
Русская ул.59/1, 72, 72 В, 74, 74Б, 76, 76А, 76Б, 78, 80/2, 82, 84,
Стрелковая ул. 56, 58, 61, 63, 63А, 65, 65А, 67, 69, 71,
Трансформаторная ул. 10, 12, 19, 2, 4, 6, 8,
Уютная ул. 46, 48, 50, 52, 44,
Харьковская ул. 10,
Шишкина ул. 62, 62А,
Яблочкова ул. 55, 57, 58, 60, 62.
Фото: ИА Дейта.