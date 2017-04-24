Пик первой волны паводка в Новосибирской области придется на конец апреля

Сегодня в плену большой воды нет ни одного населённого пункта области. Всё спокойно.

Как заявил губернатор, по итогам авиаразведки, подтоплений из-за подъёма малых рек не будет. Нет предпосылок.

Власти и спасатели следят за ситуацией в регионе. А специалисты гидрометцентра — за ситуацией на Алтае. Там продолжает работу снегомерная экспедиция.

Информацию о запасах снега и воды в нём — день в день передают в Новосибирск. Меж тем, уровень Оби в черте мегаполиса сейчас приблизился к 3-м метрам. До опасной для новосибирских дач отметки — 3 метра 60 сантиметров — запас больше полуметра.