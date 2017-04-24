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14:13 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

25 апреля, 9 мая и 3 июня в Казани будут назначены специальные автобусные маршруты

В памятные и вероисповедальные дни автобусы будут курсировать до городских кладбищ.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 24 апреля). В памятные и вероисповедальные дни 25 апреля, 9 мая и 3 июня в Казани будут назначены дополнительные специальные маршруты общественного транспорта. Автобусы будут курсировать до городских кладбищ.

На маршрут № 201с «Проспект Победы — Самосыровское кладбище» будет назначено 15 автобусов, на маршрут № 202с «Чеховский рынок — Самосыровское кладбище» — 17 автобусов. По маршруту № 204с «Жилой массив Дербышки — кладбище в жилом массиве Дербышки» будет пущен 1 автобус.

Также 2 автобуса будут назначены на маршрут № 205с «ДК Железнодорожников — Юдинское кладбище». До кладбища в поселке Сухая река будут ходить 3 автобуса от КДК им. Ленина, 5 автобусов от ул. Волгоградская, 18 автобусов — от ул. Гаврилова (маршруты №№ 206с, 207с, 208с соответственно).

Кроме того, в указанные дни до 10 единиц будет увеличено количество подвижного состава на автобусном маршруте № 71 «Площадь Вахитова — Самосыровское кладбище (кольцевой)». На специальный маршрут № 209с «Площадь Вахитова — Татарское кладбище» будет пущено 2 автобуса, сообщает Комитет по транспорту Казани.

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