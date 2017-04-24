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14:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Подгоренский школьник представил в Москве робота для сбора ягод

Изобретением Дмитрия Шашкова заинтересовался руководитель сельхозпредприятия.

Источник: РИА "Воронеж"

Двенадцатилетний ученик Подгоренской школы № 1 Дмитрий Шашков вошел в пятерку лучших конструкторов России в возрасте 10−12 лет по результатам IX Всероссийского робототехнического фестиваля «Робофест». Школьник занял четвертое место в направлении «Инженерный проект» номинации «Агропромышленный комплекс». Результаты появились на сайте фестиваля в пятницу, 21 апреля. Фестиваль прошел в Москве с 15 по 17 марта.

Юный изобретатель вместе с учителем информатики Лилией Кравцовой презентовал робота, который умеет собирать малину и клубнику.

— Робот может служить на даче, если его сделать мини-комбайном, и на полях, если увеличить до нужных размеров, — пояснил Дмитрий Шашков.

По словам педагога, на выставке вокруг робота был ажиотаж. Школьник и научный руководитель даже провели дополнительную демонстрацию для руководителей сельскохозяйственных предприятий.

— Мы распечатали схему работы машины, и специалисты разобрали эти брошюры. Руководитель одного из сельхозпредприятий сказал, что изобретение будет полезно для сельского хозяйства, — рассказала Лилия Кравцова.

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