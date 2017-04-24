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15:55 (мск), источник: Sputnik.by

Литва: самолет нарушил границу РБ случайно, пилот увлекся разговором

Пилот самолета, датчанин, проводил демонстрационный полет и заговорился с потенциальным покупателем судна, гражданином Литвы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 апр — Sputnik. Легкомоторный литовский самолет нарушил Белорусскую границу случайно — пилоты увлеклись разговором и не заметили, как попали в воздушное пространство республики, передает Sputnik Литва.

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На минувшей неделе было зафиксировано нарушение госграницы Беларуси со стороны Литвы. Легкомоторный самолет пролетел около восьми километров вглубь Беларуси, затем развернулся и лег на обратный курс. В связи с инцидентом посольство Литвы в Беларуси получило ноту протеста.

По информации агентства, самолет планировал долететь до Беларуси и вернуться обратно, однако пилот, гражданин Дании, увлекся разговором с потенциальным покупателем воздушного судна, литовцем, и попал на территорию Беларуси. После чего им было приказано немедленно вернуться на территорию Литвы.

Ранее главнокомандующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Олег Двигалев заявлял, что если такие случаи будут повторяться, военные будут вынуждены применить силу.

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