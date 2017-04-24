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14:26 (мск), источник: Om1.ru

В Омске накануне визита Медведева пахнет этилмеркаптаном

Острый запах ощущается в промышленной зоне в Нефтяниках, но скоро может достигнуть остальных частей города.

В очередной раз в Омске ощущается едкий химический запах, ставший уже таким знакомым горожанам. «Аромат» этилмеркаптана разливается по Нефтяникам. Причем в районе северного промышленного узла, где расположено множество предприятий, запах ощущается более отчетливо, сообщили в редакцию Om1.ru.

Напомним, по мнению надзорных органов, источник острого химического запаха находится именно в северном промузле.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сейчас в Омске сохраняется южный ветер — значит, «запахи» направляются прямо на город. Не исключено, что вскоре неприятный знакомый «аромат» почувствуют жители не только Советского, но и других округов. В ГУ МЧС по Омской области жалобы от горожан еще не поступали.

Пресс-служба ГУ МЧС:

 — Сообщений от омичей из-за запахов у нас нет. Наше подразделение брать пробы воздуха не будет.

Если запах сохранится и до завтра, когда в Омск прибудет премьер-министр Дмитрий Медведев, не исключено, что визит председателя правительства РФ может обернуться скандалом.

Напомним, впервые едкие «ароматы» омичи почувствовали 8 марта. С тех пор надзорные органы и контролирующие структуры провели не одну проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения атмосферы. Однако все усилия по поиску виновника пока ни к чему конкретному не привели. Источник загрязнения до сих пор не найден.

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