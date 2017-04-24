В Омске накануне визита Медведева пахнет этилмеркаптаном
Острый запах ощущается в промышленной зоне в Нефтяниках, но скоро может достигнуть остальных частей города.
Острый запах ощущается в промышленной зоне в Нефтяниках, но скоро может достигнуть остальных частей города.
В очередной раз в Омске ощущается едкий химический запах, ставший уже таким знакомым горожанам. «Аромат» этилмеркаптана разливается по Нефтяникам. Причем в районе северного промышленного узла, где расположено множество предприятий, запах ощущается более отчетливо, сообщили в редакцию Om1.ru.
Напомним, по мнению надзорных органов, источник острого химического запаха находится именно в северном промузле.
По данным
— Сообщений от омичей
Если запах сохранится и до завтра, когда в Омск прибудет
Напомним, впервые едкие «ароматы» омичи почувствовали 8 марта. С тех пор надзорные органы и контролирующие структуры провели не одну проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения атмосферы. Однако все усилия по поиску виновника пока ни к чему конкретному не привели. Источник загрязнения до сих пор не найден.