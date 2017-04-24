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14:08 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкортостане из-за неблагоприятных погодных условий очистка территории задерживается

УФА, 24 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкортостане из-за неблагоприятных погодных условий экологическая кампания, начавшаяся 8 апреля, не набирает нужных оборотов.

Об этом проинформировал министр природопользования и экологии республики Илдар Хадыев. По его словам, доля очистки территории республики сегодня достигла лишь 34 процентов, тогда как в прошлом году в этом время было очищено уже 46 процентов территории.

В экологических субботниках приняли участие более 400 тысяч человек. Наибольший процент очистки территорий наблюдается в Уфе, Нефтекамске, Чишминском, Ишимбайском и Кушнаренковском районах. Высажено около двух тысяч деревьев и кустарников, лидером по посадке саженцев является Архангельский район. Кроме того, выявлены 24 несанкционированные свалки, половина из них ликвидирована.

Экологические субботники продлятся до 13 мая.

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