В Башкортостане из-за неблагоприятных погодных условий очистка территории задерживается

Об этом проинформировал министр природопользования и экологии республики Илдар Хадыев. По его словам, доля очистки территории республики сегодня достигла лишь 34 процентов, тогда как в прошлом году в этом время было очищено уже 46 процентов территории.

В экологических субботниках приняли участие более 400 тысяч человек. Наибольший процент очистки территорий наблюдается в Уфе, Нефтекамске, Чишминском, Ишимбайском и Кушнаренковском районах. Высажено около двух тысяч деревьев и кустарников, лидером по посадке саженцев является Архангельский район. Кроме того, выявлены 24 несанкционированные свалки, половина из них ликвидирована.

Экологические субботники продлятся до 13 мая.