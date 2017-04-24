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14:40 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

С мая по август по ночам в центре Ростова будут перекрывать дороги

Из-за нанесения дорожной разметки для платных парковок, в центре Ростова будут ограничивать проезд машин по многим улицам.

Источник: Reuters

Как сообщили в администрации города, работать дорожники будут ночью. Начнется все 1 мая и должно завершиться 1 августа. Ограничивать проезд будут с 21 часа 30 минут до 6 утра.

Затруднения ждут автомобилистов практически по всему центру Ростова: ул. Социалистическая, пр. Ворошиловский — пр. Буденновский, пр. Театральный — пр. Соколова, ул. Серафимовича, пр. Буденновский — пр. Ворошиловский, ул. Темерницкая, пр. Ворошиловский — пр. Буденновский, ул. Суворова.

пр. Ворошиловский — пер. Нахичеванский, пр. Ворошиловский, пл. Гагарина — ул. Б. Садовая, пер. Островского, ул. Б. Садовая — ул. Красноармейская, ул. Тельмана, пер. Халтуринский — пр. Буденновский, пер. Соборный, ул. Темерницкая — ул. Московская, пер. Университетский, ул. Малюгиной — ул. М. Горького, пр. Кировский, ул. Б. Садовая — ул. Красноармейская, ул. М. Горького, пр. Театральный — пер. Островского, пр. Театральный, ул. Восточная — ул. М. Горького, пер. Журавлева, ул. Пушкинская — ул. Петровская, пер. Крепостной, ул. Лермонтовская — ул. Малюгиной, ул. Б. Садовая — ул. Красноармейская, ул. Восточная, пер. Нахичеванский — пр. Кировский, ул. Черепахина, пер. Островского — пер. Соборный, ул. Катаева, пр. Буденновский — пер. Островского.

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