Выставка ирисов откроется в конце апреля в Крыму

«В Никитском ботаническом саду целенаправленная интродукция ириса началась в 70-е годы прошлого века. Это не очень долгий срок, ведь в культуре ирис известен более двух тысяч лет, и различные авторы насчитывают от двухсот до трехсот видов ботанического рода ирис, — говорит директор ботсада Юрий Плугатарь, которого цитирует пресс-служба.

На «Карнавале-2017» можно увидеть все садовые группы ирисов бородатых: карликовые, среднерослые и высокорослые (последняя группа с цветоносом выше 70 см представлена наиболее полно).

«Можем обрадовать ценителей: как всегда, мы продемонстрируем свои новинки. Приоткрою секрет: впервые в Никитском саду на карнавале ирисов будут представлены пять карликовых сортов, а также высокорослый ирис-новинка селекции Никитского сада — «Лунная радуга», — отметил Ю. Плугатарь.

При этом, выбранное название нового сорта не случайно.

«Ирис в переводе с греческого означает радугу. И, как известно, еще древнегреческий врач Гиппократ назвал ирис в честь богини Ириды — крылатой правозвестницы воли богов Олимпа, которая почиталась греками как богиня радуги, облаков и ясного неба. Издавна ирис почитается не только за красоту цветов, но и за аромат корня, вытяжки из которого применяются при изготовлении высококачественных духов, ликеров, вин и кондитерских изделий», — приводит пресс-служба ботсада слова куратора коллекции ирисов Ирины Улановской.

Никитский сад, которому более 200 лет, расположен в южнобережном поселке Никита. В январе 2016 года сад получил федеральный статус.