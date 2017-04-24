На улице Черняховского в Калининграде снесли палатки торговцев янтарём. Павильоны демонтировали в воскресенье, 23 апреля. Об этом сообщила в своём Facebook сотрудник пресс-службы горадминистрации Юлия Горбунова.

В апреле у торговцев закончился договор с администрацией. Теперь часть палаток перенесут к Музею янтаря, другие — к Центральному рынку.

На новую торговую площадку за стены Музея янтаря переедет только девять из 22 предпринимателей с улицы Черняховского. Ещё девять бизнесменов согласились перенести палатки к Центральному рынку, а четверо отказались от предложенных вариантов — они получат компенсацию после демонтажа павильонов.

Региональные власти решили убрать палатки с улицы Черняховского и перенести их на участок к Верхнему озеру за стены Музея янтаря. Всего планируют создать две янтарные ярмарки: у башни Дона и у башни Врангеля. В декабре этот вопрос уже обсуждался на областном Совете по культуре.

Ранее врио губернатора Антон Алиханов поручил разобраться с «янтарной порнографией» на улице Черняховского. Он попросил привести палатки в порядок и придать им единый облик.