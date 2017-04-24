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14:34 (мск), источник: ТАСС

Отряд космонавтов могут покинуть еще несколько человек

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Сразу несколько опытных космонавтов в ближайшее время могут покинуть российский отряд космонавтов как по собственному желанию, так и по состоянию здоровья, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Помимо Геннадия Падалки, написавшего заявление об увольнении, отряд космонавтов недавно покинул еще один опытный космонавт, на счету которого три космических полета, — Сергей Волков. Он также ушел по собственному желанию», — рассказал собеседник агентства, добавив, что не исключено, что в ближайшее время по состоянию здоровья отряд покинут два других космонавта, а еще один по этой же причине может быть отстранен от тренировок.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее о своем уходе из отряда космонавтов объявил рекордсмен по суммарной продолжительности космических полетов Геннадий Падалка.

Свое решение он мотивировал отсутствием перспектив отправиться в шестой космический полет, чтобы установить рекорд 1000-суточного пребывания в космосе. Сейчас на его счету 878 суток в космосе.

Смена поколений

Начальник Центра подготовки космонавтов летчик-космонавт Юрий Лончаков считает, что изменения в отряде космонавтов, как и в любом живом организме, происходили и будут происходить всегда. «Рано или поздно космонавтам приходится покидать отряд. Кому-то — из-за смены жизненных приоритетов, кому-то — по состоянию здоровья. И это, как бы не было прискорбно, вполне естественный процесс», — сказал он ТАСС.

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По словам Лончакова, некоторые космонавты, покинувшие отряд, остаются работать в ЦПК и передают опыт молодым коллегам. Среди них — руководители управлений Центра Юрий Онуфриенко и Валерий Корзун, руководитель молодежного образовательного центра Салижан Шарипов, советники начальника Центра Сергей Залетин и Василий Циблиев, заместитель начальника Центра Юрий Маленченко, заместитель командира отряда космонавтов Михаил Тюрин.

«Уход каждого космонавта из отряда — это сложное решение не только для космонавта, но и для ЦПК, для пилотируемой космонавтики. Было время, когда отряд был полностью укомплектован, был период, когда отряд продолжительное время “не обновлялся”. Сейчас ЦПК подошел к рубежу, когда многие космонавты уходят с летных должностей, при этом основная часть вынуждена это делать по состоянию здоровья», — говорит Лончаков.

Новое поколение космонавтов, рассказывает он, уже в ближайшее время начнет назначаться в экипажи. «Пришло время, когда нужно уступить дорогу молодому поколению космонавтов, и руководство госкорпорации “Роскосмос” нас в этом полностью поддерживает», — подчеркнул начальник ЦПК.

Он напомнил, что в этом году Роскосмос и ЦПК объявили отбор в отряд космонавтов. По итогам к концу 2017 года планируется подобрать шесть-восемь человек. «Мы готовимся принять новых кандидатов и рассчитываем, что они смогут перенять опыт тех космонавтов, которые работают в Центре», — отметил Лончаков.

Справка
Как стать космонавтом?«Роскосмос» объявил об открытом конкурсе в отряд космонавтов.
Комментарии
4
Андрей Гончаров
Правду о НЛО
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Эдуард Иванов
Просто озвучили то, что раньше не озвучивалось. Ротация была всегда. В чем проблема. Может Падалка обиделся и расструбил на весь свет то, что раньше просто не озвучивалось?
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Владимир Пацак
Знаете, каким он парнем был?
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