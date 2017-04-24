Отряд космонавтов могут покинуть еще несколько человек

Источник: ИТАР-ТАСС

«Помимо Геннадия Падалки, написавшего заявление об увольнении, отряд космонавтов недавно покинул еще один опытный космонавт, на счету которого три космических полета, — Сергей Волков. Он также ушел по собственному желанию», — рассказал собеседник агентства, добавив, что не исключено, что в ближайшее время по состоянию здоровья отряд покинут два других космонавта, а еще один по этой же причине может быть отстранен от тренировок. ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее о своем уходе из отряда космонавтов объявил рекордсмен по суммарной продолжительности космических полетов Геннадий Падалка.

Свое решение он мотивировал отсутствием перспектив отправиться в шестой космический полет, чтобы установить рекорд 1000-суточного пребывания в космосе. Сейчас на его счету 878 суток в космосе. Смена поколений Начальник Центра подготовки космонавтов летчик-космонавт Юрий Лончаков считает, что изменения в отряде космонавтов, как и в любом живом организме, происходили и будут происходить всегда. «Рано или поздно космонавтам приходится покидать отряд. Кому-то — из-за смены жизненных приоритетов, кому-то — по состоянию здоровья. И это, как бы не было прискорбно, вполне естественный процесс», — сказал он ТАСС.

По словам Лончакова, некоторые космонавты, покинувшие отряд, остаются работать в ЦПК и передают опыт молодым коллегам. Среди них — руководители управлений Центра Юрий Онуфриенко и Валерий Корзун, руководитель молодежного образовательного центра Салижан Шарипов, советники начальника Центра Сергей Залетин и Василий Циблиев, заместитель начальника Центра Юрий Маленченко, заместитель командира отряда космонавтов Михаил Тюрин. «Уход каждого космонавта из отряда — это сложное решение не только для космонавта, но и для ЦПК, для пилотируемой космонавтики. Было время, когда отряд был полностью укомплектован, был период, когда отряд продолжительное время “не обновлялся”. Сейчас ЦПК подошел к рубежу, когда многие космонавты уходят с летных должностей, при этом основная часть вынуждена это делать по состоянию здоровья», — говорит Лончаков. Новое поколение космонавтов, рассказывает он, уже в ближайшее время начнет назначаться в экипажи. «Пришло время, когда нужно уступить дорогу молодому поколению космонавтов, и руководство госкорпорации “Роскосмос” нас в этом полностью поддерживает», — подчеркнул начальник ЦПК. Он напомнил, что в этом году Роскосмос и ЦПК объявили отбор в отряд космонавтов. По итогам к концу 2017 года планируется подобрать шесть-восемь человек. «Мы готовимся принять новых кандидатов и рассчитываем, что они смогут перенять опыт тех космонавтов, которые работают в Центре», — отметил Лончаков.