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14:38 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области ожидаются заморозки

Минусовая температура прогнозируется в Ростовской области в ближайшие дни, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

По данным Гидрометцентра, ночью 24 апреля, а также в ночь с 25 на 26 апреля в Ростовской области ожидаются заморозки. Местами температура воздуха опустится до минус двух градусов. В связи с похолоданием возможны повреждение и гибель сельскохозяйственных культур, повреждения цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.

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