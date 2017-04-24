По данным Гидрометцентра, ночью 24 апреля, а также в ночь с 25 на 26 апреля в Ростовской области ожидаются заморозки. Местами температура воздуха опустится до минус двух градусов. В связи с похолоданием возможны повреждение и гибель сельскохозяйственных культур, повреждения цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.