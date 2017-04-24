Екатеринбурженка отсудила у строителей более 700 тысяч за гибель мужа

Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в сентябре 2014 года. Муж пострадавшей женщины разбился насмерть, опрокинувшись ночью на снегоболотоходе в траншею теплотрассы глубиной 2,5 метра на улице Академика Вонсовского. Как было установлено позже, траншея была выкопана под последующую укладку железобетонных лотков для труб. Однако об ограждении углубления, установке временных дорожных знаков и сигнального освещения рабочие не позаботились.

На момент гибели супруга женщина была беременна. Оправившись от горя, Ксения обратилась в суд с иском в своих интересах и интересах малолетней дочери к ООО «Управление инженерных работ» о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, расходов на погребение и компенсации морального вреда. Кроме того суд учел тот факт, что в действиях самого погибшего имелась грубая неосторожность, поскольку он находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушил ПДД, и частично удовлетворил требования пострадавшей.

Теперь компании предстоит выплатить женщине 442 193 рубля. Также, организация должна выплатить в пользу малолетней дочери погибшего 300 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, а также суд обязал ежемесячно выплачивать ей компенсацию по потере кормильца в размере 3 389 рублей до достижения ребенком совершеннолетия. В случае если после окончания школы дочь погибшего будет учиться очно и до получения образования, но не более чем до 23 лет. Сумма ежемесячной компенсации рассчитывалась исходя из официального дохода погибшего в пересчете на каждого члена семьи. Кроме прочего, фирме предстоит оплатить госпошлину 4 945 рублей.

Представители ответчика не согласились с решением районного суда и обжаловали его в Свердловском областном суде. Однако апелляционная инстанция признала его законным.